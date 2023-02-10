情人節4生肖姻緣大翻身　屬兔犯太歲但斬斷爛桃花　屬虎如魚得水

距離情人節剩下不到幾天的時間，想要脫單機會不要錯失！根據台灣塔羅牌艾菲爾老師分享，這4大生肖在農曆年後運勢翻身。



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情人節生肖運程／屬兔

農曆年後單身的你將會會別過去陰霾，斬爛桃花，結識新桃花，有伴的你要小心第三者，與另一半恐陷入僵局，若發生不幸記得好好溝通，等待夏時之日化解。

情人節生肖運程／屬蛇

單身的你不妨留意與你身邊走得很近的異性，或是聊得來的舊識，農曆年後將會愛情工作兩得意，可以期待農曆五月，身邊的人會為你打點一切，規劃進度，協助圓夢。

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情人節生肖運程／屬虎

或許你有機會被外派出差到外地，將會有異地桃花，有可能是命定正緣，單身的你務必好好把握這一波桃花運，你有可能會閃戀，讓你快速墜入愛河，只要調整好心態，愛情工作將會如魚得水。

情人節生肖運程／屬猴

生活和愛情有點小小的碰頭，不過這是在轉運前的小情況，農曆一月底的時間你會發現，你不再是孤軍奮戰的情況，接下來運勢會好轉，愛情方面可能會有貴人的幫助下，有所發光發熱，甚至這波熱會持續到農曆五月，長達半年之久。

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