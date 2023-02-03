唔止壽司郎！日食店接連遭惡搞　男子去CoCo壹番屋用公羹狂食醃菜

日本壽司郎早前遭遇惡作劇， 當地1名17歲高中生狂舔豉油樽、茶杯，甚至把口水沾到在輸送帶的壽司上，全程更拍成影片放上網並遭瘋傳。惟除了壽司郎，當地網民相繼發現不少知名食店也發生類似事件，當中包括九州超人氣連鎖烏冬麵店「資先生烏冬麵」（資さんうどん），近日更輪到知名咖喱店「CoCo壹番屋」。



有網民於周三（3日）上載一影片並遭瘋傳，被拍片的年輕男子正在「CoCo壹番屋」用餐，他捧起桌上的醃菜「福神漬」，以公家湯匙盛醃菜到口中。（網上圖片）

網民「houjosouun」周三（3日）於Twitter上載一影片並遭瘋傳，被拍片的年輕男子正在「CoCo壹番屋」用餐，而該店均會為客人提供醃菜「福神漬」，據官網描述，這是由蘿蔔、蓮藕、茄子、薑絲等材料調製而成，不少客人亦會以「福神漬」配飯吃。

片中該名男子從桌上捧起整盒醃菜「福神漬」，又直接拿起公家湯匙盛進口中，後來更吃到嘴唇幾乎貼近盒邊。過程中他不斷四處張望，身旁還坐着其他友人，但一直也無人阻止男子噁心的行為。

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影片上傳至今已累計220萬人次觀看，不少日本網民紛紛留言狠批，「這有什麼好玩的」、「多一間黑名單食店了」、「如果不徹底追究，能去的店就會越來越少了」、「他們本來生意就不太好，如果因此流失客人甚至倒閉，那人的賠償金會很驚人吧」。

當地媒體《JCAST NEWS》曾訪問「CoCo壹番屋」，對方也坦承確實曾發生此事，但影片其實是在3年前的2019年12月拍攝，當事人已道歉及賠償解決事件。這次因壽司郎事件再度引發關注，也對客人帶來不安，但「CoCo壹番屋」強調除了這段影片之外，再沒發生過類似事件。

日本餐飲業近日接連因「顧客恐攻」事件深受其害，壽司郎也因為今次惡作劇，引起大量日本民眾質疑壽司郎的餐廳衛生風險，連鎖效應之下重擊母公司「FOOD & LIFE COMPANIES」股價，一度蒸發160億日圓（約9.6億港元）。