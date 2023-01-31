外賣員大戰公屋西客影片瘋傳！被狂寸睇唔起　自曝驚人背景1句KO

【公屋／外賣／西客】職業無分貴賤，送外賣竟被公屋客戶看不起？網上近日流傳一段「外賣仔大戰公屋客戶」影片，顯示有外賣員送外賣到公屋單位，卻疑因支付方式及收費問題與單位內住戶爭執。其間外賣員疑被公屋戶「睇唔起」，遭以「外賣仔」等貶義詞及粗口辱罵譏諷，最後外賣員以一句「我買咗樓買咗車啊！你住公屋啊！」霸氣反擊，公屋戶則作勢要報警求助。

影片引來網民熱議，有網民認為相關公屋戶是「自取其辱」，「住公屋仲寸人外賣仔，真係搞笑」；也有網民認為不宜「跟車太貼」，「其實係寸咗佢啲咩？如果淨係一句『外賣仔』，老實講又真係唔使咁火滾」。



網上近日流傳一段「外賣仔大戰公屋客戶」影片。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」轉載該段1分16秒影片，未有提及時間和地點。據指片中外賣員收到「現場以現金付款」的指示，但客戶卻說已在網上支付，期間客人疑以「外賣仔」等貶義詞稱呼及粗口辱罵譏諷，導致爭執。

從影片見到，外賣員正與公屋內一男一女住戶唇槍舌劍，外賣員說「而家係佢（年輕女住戶）寸我啊大佬，你爆粗先㗎」，年老的公屋男住戶則叫外賣員「唔好爆粗」及向公司查詢收款問題，女住戶更明言「你記住我係客嚟㗎！」。

外賣仔不滿反駁，「咪追緊囉，咁你兩個喺度嘈咩啊？咁你做咩寸我？咩外賣仔？外賣仔有錢過你啦！」。女住戶隨即反擊，「咁我係客嚟，你唔係咁對客講嘢啊？叫你問清楚先好收（錢）啦」，並小聲以粗言說「ON XX」。

雙方僵持不下，男住戶其後叫女住戶報警，女住戶亦作勢打電話，外賣員則說「我買咗樓買咗車啊，你住公屋啊，睇唔X起」，絡束了雙方對罵。

雙方僵持不下，男住戶叫女住戶報警，女住戶亦作勢打電話。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大批網民批評該公屋戶是「西客」，「條女仲喺度話自己係客所以無錯，咁勁抽就外賣自取啦」、「無家教」、「自取其辱」、「住公屋仲寸人外賣仔，真係搞笑」。也有網民認為不宜「跟車太貼」，「其實女嗰個係寸咗佢啲咩？阿伯又否認自己有講過粗口，如果淨係一句『外賣仔』，老實講又真係唔使咁火滾」。

另有網民笑言，「要做一個成功外賣仔，唔能夠畀人知你真實身份」、「講真外賣仔有車有樓真心唔出奇，利申有正職收工再做外賣仔，係幾好搵」。