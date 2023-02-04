一家4口3人成乾屍！母與2子同死　八旬失智父獨活　鄰居因1事揭發

台灣新北市發生倫常慘劇，一家4口的「高關懷家庭」久未外出，鄰居察覺有異通報里長，里長周五（2月3日）會同警方破門入屋查看，赫然發現八旬母親及2名50多歲的兒子已死去多時，呈乾屍狀態，僅剩八旬失智父親呆坐屋內，目前詳細情況仍調查中。



經初步研判，母親的死亡時間至少為3個月至半年、長子約1個月、幼子約兩周。（網上圖片）

綜合台媒報道，八旬楊姓男子與陳姓妻子、50多歲領養的長子及親生的幼子4人同住在新北市中和區，父親嚴重失智、重聽及中風，僅剩1隻手能動，已認不到家人，2名兒子因精神方面疾病無法自理，平日全靠母親出門買菜煮飯獨力照顧3人，每月領取萬多元低收入及身障等經濟補助，被視為「高關懷家庭」。

鄰居最近發現母親已有至少半年沒有出門，農曆新年過後仍未見蹤影，反而是父親自行坐輪椅出門刷存摺，存摺更只剩500元新台幣（約131港元），察覺有異下通報里長。里長按門鈴後一直無人應門，故聯繫警方破門入屋查看，驚見母親倒臥房間床上，屍體經已風乾，2名兒子同樣倒臥在客廳，長子已成乾屍，幼子則呈「半腐爛半乾」狀態。而父親身形瘦削，獨自在房間內吃粥，對里長及警員提問無法清楚應答。

台灣新北市發生倫常慘劇，一家四口的「高關懷家庭」久未外出，警方破門入屋驚見3人已成乾屍。（網上圖片）

警方將父親帶返警署調查，父親僅能表示平日只用固定方法煮粥給自己吃，而2名兒子已「睡很久了」。經初步研判，母親的死亡時間至少為3個月至半年、長子約1個月、幼子約2周。警方指出，死者並無外傷，初步排除外力介入，現場未發現遺書。警方目前已連繫到該對夫妻出嫁至桃園的養女，協助了解案情，詳細事發原因仍有待進一步調查，而新北市政府社會局已派員照顧父親及全力協助喪葬費用。

（綜合報道）