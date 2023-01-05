倫常慘案！24歲媽網吧產子　掐死男嬰仲咁做極冷血　曝驚人背景

台灣發生恐怖倫常命案，一名24歲未婚女子於「網咖（網吧）」包廂內誕下男嬰後，竟親手殺死兒子，之後更把遺體、胎盤臍帶等放入黑色垃圾袋棄置包廂後回家，當時到場有份善後的閏密因良心不安報警才揭發事件。女子目前因涉嫌殺人罪被捕，其身分事後被起底，揭開驚人背景。



一名24歲未婚女子於「網咖（網吧）」包廂內誕下男嬰，卻竟然親手殺死兒子。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發周一（1月2日）深夜，台中24歲未婚的潘姓女子，本身懷孕即將臨盆，而她當日到一家網吧租用包廂消費，至晚上10時突然要產子，已來不及到醫院，於是致電閏密求助。閨密趕到網吧，卻見到驚心一幕 ── 潘女正用跪着的姿勢緊掐剛誕的男嬰頸部，閏密想阻止，但男嬰已無呼吸心跳。

警方到網吧包廂搜查，發現坐墊上有疑似生產時遺留的血漬，而男嬰已明顯死亡。（示意圖／gettyimages）

潘女殺死兒子後，叫閏密到超市購買黑色垃圾袋、濕紙巾及免洗褲，並把兒子遺體、胎盤、臍帶、沾有血漬的衣褲分別裝入垃圾袋，棄置現場包廂。兩人之後一起回家，惟閏密因良心不安報警。

警方到網吧包廂搜查，發現坐墊上有疑似生產時遺留的血漬，而男嬰已明顯死亡，依殺人罪拘捕潘女。潘女則宣稱自己身體不舒服送院治療。台中市政府社會局表示，社工已探訪住院中的潘女，之後會探訪家屬。

警方接報後到網吧包廂搜查。（網上圖片）

據報，潘女身分事後被起底，疑曾為賺錢而出借帳戶成為詐騙集團的人頭戶，有「詐欺」、「洗黑錢」前科，而死亡的男嬰為第二胎，首胎因無力扶養而送人。