最狂請假理由？打工仔肚痛請假「返歸大便」　獲網民力撐：好正常

你聽過什麼最奇怪的請假理由是怎樣？台灣有打工仔於網上發文分享聽過「最瞎（瘋狂、離譜之意）的請假理由」，指出有同事曾因肚痛用不慣住家以外的馬桶，竟然向上司請假回家大便，「大解放」後再回公司工作，他對此感到驚訝，並強調是真實事件。帖文引起熱議，不少網民竟說「見怪不怪」，有人表示直指「蠻好笑的，可是可以理解，有些人真的完全無法用外面的廁所」、「沒什麼大不了的」、「正常啊！至少有請假了，又不是偷跑」。有網民更分享更奇葩的請假理由，包括因家中的金魚死掉而請喪假。



台灣有打工仔於網上發文分享聽過「最瞎的請假理由」，指出有同事曾因肚痛用不慣住家以外的馬桶，竟然向上司請假回家大便，「大解放」後再回公司工作。（示意圖／Unsplash圖片）

該名打工仔於facebook群組「匿名2公社」發文分享，指出「有人因肚子痛，但用不慣外面的馬桶，請假回家大號完，再回公司」，又邀請網民「說一個聽過最瞎的請假理由」。樓主又分享曾有同事由於女友在中國內地工作，因此「三天兩頭請假說要去機場載女朋友」，或以「女朋友難得回來，要陪她一天」為由請假，他當時覺得很無奈，常對同事的請假理由「翻白眼」。

樓主亦分享親身請假經歷，指老婆曾於某天早上9時許致電給他，稱剛買完菜，但遺失了鑰匙，離家最近的開鎖店當天例休，而且還抱着小孩，她只能呆坐在樓梯間，不知能去哪。樓主無奈地說，當時離下班還要等一整天，「我乾脆硬着頭皮跟主管講事情經過，請假回去幫她開門，來回幾乎半天假就這樣沒了」、「連我自己都覺得瞎」。

樓主分享曾有同事由於女友在中國內地工作，因此「三天兩頭請假說要去機場載女朋友」，他覺得很無奈，常對同事的請假理由「翻白眼」。（《大叔的愛》劇照）

對於「認馬桶」一事，不少網民直指能夠理解，「都有人認床認枕頭，認馬桶也不奇怪」、「公司離住所近是有可能」、「我使用外面的公共廁所也大不出來，一定要家裏或是飯店這種一個人的廁所，所以蠻能理解」、「有些公司是蹲式，但腿受傷過不能蹲只能坐，忍不住只好請假回家大號」、「之前工作認識一個叔叔就是不在外拉屎啊，他說用水洗習慣了，不喜歡用衛生紙擦屁股」、「我就是店裏廁所太髒，我沒有請假，只是送完貨的路上回家解決」。

有任職主管的網民也通情達理地表示，會准許以「認馬桶」為由請假，「我會准耶，因為我自己是主管，我尊重每一個個人的選擇，只要達成工作目標其實我不太管這些」。

有網民則分享其他奇葩請假理由，「我聽過因內褲沒乾所以請假一天」、「我室友曾經請喪假的理由是他家金魚死掉了，然後教官給過」、「真人真事，同事被咖啡罐打到肩膀傷假一天，另一個同事因上大號是黑色的去醫院檢查病假一天」、「我有聽過最誠實的請假理由，假條上面寫着『我要去割菜花』，然後主管就默默的跟對方說『你可以不用那麼誠實』」。另有網民分享，「認馬桶還好吧，我老婆之前在菜市場上班，因為菜市場只有一個超級髒又超級臭的公共廁所，所以她索性包尿布去作息」。