行山撞見無請假女上司　打工仔尷尬咁反應　網民：同佢自拍先啦

「行山銀行」翻版？有打工仔於網上發文表示，數日前請了年假去行山，怎料於山上突然遇見女上司，由於對方沒有請假，因此肯定是於在家工作（WFH）期間偷偷地「蛇王」。他指出，女上司當時十分尷尬，而他則急忙點了一下頭、打了聲招呼就離開，帖文引來網民討論。



有打工仔於網上發文表示，數日前請了年假去行山，怎料於山上遇見沒請假的女上司。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」分享事件，引來網民爆笑留言，有人開玩笑指「撞到咁有緣，梗係同佢自拍返張先啦」、「香港咁多個山都俾你哋撞到」、「WFH，Work From Hill嘛，阿姐冇錯」、「我一定影佢相，遲啲一定有用㗎，尤其傾升職加薪時」、「可能有痛腳在手，之後申請AL事事順利了」、「你以後有好日子過喇」。

不少網民又表示想起兩年前恒生銀行6名管理培訓生（MT）於在家工作期間，相約「偷雞」去行山事件，當時他們將山上的合照放上社交平台，因而被網民揭發，並戲稱為「行山銀行」。據悉，事後6人要收警告信，花紅亦「凍過水」。

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