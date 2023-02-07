天價禮金！未來外母索300萬台幣　男生提分手女友割臂自殘後續慘

【結婚／禮金】在談婚論嫁的事宜上，禮金數目向來是棘手問題之一。台灣有男生日前發文，與拍拖7年的女友打算結婚，然而女友的母親卻獅子開大口，要求他拿出300萬元（台幣，下同，約78.5萬港元）。台男自認薪金不高，實在無法拿出這筆錢，而女友只會叫他加油儲錢，因此台男時常與女友爭吵，甚至向她提出分手。然而，爭吵過後，他卻發現女友傷心自殘。最終他還是心軟回頭，就此陷入兩難局面。



該台男表示女友的母親要求他先支付300萬台幣（約78.5萬港元），否則不會同意把女兒嫁給他，然而收入僅夠生活的台男卻無法負擔這筆錢，於是打算向女友提出分手，誰知女友在爭執過後竟割臂自殘。（《燦爛的外母》劇照）

該名台男在Dcard以「女友媽媽要300萬」為題發文，稱與女友拍拖約7年，已有結婚的打算。他指女友有先天性疾病，現在仍需不時覆診，所以女友家人多年來花盡心思照顧她，而女友的家人「鄉下觀念較保守」，在正式交往前，女友的媽媽就曾說將來要是結婚的話，需要給她300萬（約78.5萬港元）。當時台男以為是玩笑，沒想到近日談及求娶時才知道女友媽媽是認真的。

他在帖文中解釋自己「工作薪資不算好」，只是因為這兩年疫情公司獲利較好，所以底薪加上津貼獎金等等每月才勉強夠6.5萬元（約1.7萬港元）。而且他去年剛買了車，又在公司附近買了間預售屋，預計房貸及家用會佔薪金的3分之2，加上各項生活雜費，每月存款只有6,000至8,000元（約1,570至2,094港元），實在難以拿出這麼多禮金。

台男又表示交往時，約會費用都是由他負責，甚至有時女友要換手機或者買貴一點的衣物，他都會送贈。而女友亦會送禮物給他，他對於兩人薪資的差距亦能接受，但是對於女友母親索要巨款的打算，「我真的有深深無力感」。為此，他多次與女友爭吵甚至提及分手，而女友總會哭求不要分手，「她說我們在一起那麼久，要是分開她走不出來」，每次他都心軟回頭。

台男雖然想要女友結婚，但卻不想滿足女友母親強人所難的要求。（示意圖，Unsplash圖片）

他補充指去年初與女友曾經有過1次爭吵，事後他發現女友割手臂自殘，整個人被嚇呆，連連安撫女友希望她以後不要再自殘，沒想到去年底又發生了同樣的事情。因此每次台男提分手，只要看到女友哭泣就會心軟，深怕女友病情會復發或傷害自己。

然而，台男稱深知自己個性，一來他不想因為存錢放棄自己的生活品質，二來亦清楚如果真的給了這筆款項，日後一定會耿耿於懷。但女友總會說她的母親已經讓步很多，一直勸他努力存錢，不要放棄不要分手。但是，台男認為如果真的與女友所說慢慢存錢，不知何年何月才能結婚，而對於年輕族群而言，「300萬是一個很沉重的壓力，這筆錢可以還房貸減輕很多」，他自覺與女友在價值觀上出現分歧，「對這段關係我真的漸漸乏力了」。

不過，台男仍為女友護航，指她並非勢利之人，因為女友本身也是努力存錢賺錢，願意為未來生活負擔，「但是這300萬必須是由我去承擔」。他又指真正令人難以接受的是女友的母親，「最無法理解跟接受的是女友媽媽，這一個不知道是什麼名目的要求，既不是聘金也不是單純財力證明」。台男表示有向女友母親提議過如果是想確保他有能力照顧她的女兒，那麼可以給她薪資證明及解釋規劃，然而女友卻第1個表示不能接受，「她只有表達說她媽媽拿到這筆錢不會自己用」。

當台男向女友提出分手時，女友曾哭求不要分手，又直言自己「走不出去」，後來更自殘。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

日前，台男直截了當地對女友表示，如果她母親不要錢，兩人就結婚，相反如果她母親堅持要那筆錢，那麼兩人就分手。結果女友依然爆哭，指責他變了「持續說着以前我多在乎她都會哄，我都變了不在乎她，吵架也不安撫」。台男深感兩人無法繼續溝通，但又怕要是真的分手，女友做了「什麼無法挽回的事」，自己會無法自處，「我連狠下心要分好像都沒辦法」。

帖文引來網民熱議，不少人可憐樓主被情緒勒索，支持他不付該筆款項，亦有人狠批樓主女友是「媽寶女」，及斥責她的母親「賣女兒」，「一方已經表示這個金額有難度了，另一方只會說加油加油，不去實際行動」、「加油是啥？感覺是她跟她家人聯合要你的錢吧」、「你女友居然沒有居中協調，表示她也同意她媽要求300萬」、「賣女兒嗎？憑什麼要300萬」、「這種垃圾岳母還要喔 賣女兒的垃圾家庭」。