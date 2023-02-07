樂極生悲！74歲翁中巨獎拋妻棄子　與18歲女激戰窒息亡　後續更狂

【樂極生悲】中獎便拋棄糟糠，果真是報應不爽？巴西1名74歲老翁買彩券中了581萬巴西雷亞爾（約900萬港元）頭獎，惟他中獎後竟然拋棄69歲妻子與子女，與年僅的18歲的情人交往同居，沒想到他這位年輕情人性交激戰時突然身亡，而其獎金最終還是回到妻子手上，可謂天理循環。



巴西1名74歲老翁買彩券中了581萬巴西雷亞爾（約港幣900萬元）頭獎，詎料即拋妻棄子女與年輕情人同居，結果卻在性交時暴斃。（網上圖片）

綜合外媒報道，該名居於巴西馬拉尼昂州的74歲老翁阿帕雷西（Francinaldo Aparecido）本來在加油站任職保安，某天買了彩券後幸運中大獎，獲得581萬巴西雷亞爾（約900萬港元），躋身近千萬富翁之列。

不過阿帕雷西中獎後未有與69歲的妻子分享喜悅，反而送上駭人「大禮」──拋下妻子及14名兒女，與年齡相差56歲、僅18歲的妙齡情人梅拉（Mayra）同居。妻子雖然相當氣憤，但也無力挽回。

阿帕雷西中獎後，未有與妻子及兒女分享，反而與18歲情人梅拉（Mayra）同居。（網上圖片）

然而快樂來得太短暫，有天阿帕雷西與梅拉在床上性交激戰時，阿帕雷西被梅拉緊緊抱着，竟然因此窒息死亡。梅拉事後被警方帶走調查，供稱自己真心愛阿帕雷西，年齡不是距離，又說「我們親熱時根本停不下來，我無法控制我自己」。

有日阿帕雷西與梅拉在床上性交激戰時，阿帕雷西被梅拉緊緊抱着，最終窒息死亡。（網上圖片）

阿帕雷西死後遺下巨額獎金等財產，由於阿帕雷西與妻子仍未離婚，故相關財產由妻子和兒女繼承，梅拉則未獲分配。

事件引來網民報議，感嘆「人算不如天算啊！」、「神的旨意通常是隱諱不明的」、「真的很不認分，74歲的去找18歲的……」。翻查資料，該事件早於2019年已有報道，至近日韓國節目談及事件，再掀起討論而被「舊聞翻炒」而瘋傳。