衰！人夫中$1200萬大獎瞞老婆咁用錢　妻悉真相怒告離婚兼分身家

中巨獎卻瞞着妻子，他下場慘了！內地浙江1名人夫於2年前買彩票中了大樂透，獲得1,000萬人民幣（約1,200萬港元）獎金，惟人夫非但未有向妻子報告中獎，反而偷偷將獎金用作替前妻買樓等事宜。最終「紙包不住火」，妻子知悉事件後十分憤怒，提告申請離婚及「分身家」。最終法院判准離婚，夫妻除了要分割現有的共同財產，人夫中獎後花掉的270萬人民幣（約310萬港元），要向妻子賠償當中60%，即約162萬人民幣（約188萬港元）。



內地浙江1名人夫於2年前買彩票中了大樂透，獲得1,000萬人民幣（約1,200萬港元）獎金，但未有告知妻子。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，化名小周的人夫於2年前買彩票中了大樂透，獎金達1,000萬人民幣，稅後有843萬人民幣（約980萬港元）到手。不過小周竟然把中獎一事瞞着妻子，而獎金到賬當天，小周更偷偷向胞姊轉賬200萬人民幣（約230萬港元），之後又為前妻支付70多萬人民幣（約81萬港元）買樓。

發現真相的妻子心如死灰，向龍灣區人民法院提告離婚，並要求分割夫妻現有的共同財產，並賠償已轉移的獎金，即約270萬人民幣（約310萬港元）的三分之二。

小周竟然把中獎一事瞞着妻子，結果得不償失。（示意圖／資料圖片）

法院審理後認定雙方感情破裂，准予離婚。法院又指，小周匯給姐姐及前妻的錢，都是彩票中獎獎金，屬於「夫妻共同財產」，卻在未告知妻子情況下移轉，故應賠償妻子約270萬人民幣的60%，即約162萬人民幣（約188萬港元）。雙方未有上訴，即判決已生效。

最終法院判准離婚，人夫並須向妻子賠償約162萬人民幣（約188萬港元）。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，認為「真是賠了夫人又折兵」、「用夫妻共同財產買的彩票，想自己獨自享樂？」、「千萬大獎加深了兩人的裂痕」。也有不少網民笑言「彩票要滯銷了」。