擔心38歲仔未結婚「有病」　婦人連續4年帶子睇精神科　醫生咁講

「男大當婚，女大當嫁」的傳統思想，對今時今日鼓吹自由戀愛的社會來說似乎不太適用。內地1名38歲男子就因專注工作而仍未結婚，引來媽媽質疑心理「有病」，連續4年被媽媽帶到精神科求診。然而求診結果出爐，醫生不但表示男子沒有問題，更直接指出「有病的是媽媽」，事件曝光引來網民熱議。



內地1名38歲男子因專注工作而仍未結婚，引來媽媽質疑心理「有病」，連續4年被媽媽帶到精神科求診。（微博影片截圖）

「媽媽應該是患了催婚症。」居於河南新鄉的38歲王姓男子日前上載影片，顯示他在媽媽的陪同下，上周五（3日）到當地一間有名的精神病院求診。男子表示，自己任職網球教練及話劇表演，「北漂十幾年了」，是家鄉的「大齡剩男」，因工作關係直至目前仍未有對象，「壓力會很大，比較忙；年紀大了沒結婚，每年都沒有帶女朋友回家」。

他指出，家中姐姐哥哥早已成家立室，媽媽常常因擔心他下半生沒有「着落」而失眠，甚至懷疑他因工作壓力過大，導致心理或腦部有問題，「我媽認為我腦子有問題，多少有點『思想病』」，故每年也會帶他到精神病院檢查。

拍攝片段當日，已經是王男連續第4年前往精神病院求醫，「醫生診斷我是沒事，我媽病了」。他認為媽媽的舉動雖然誇張，但亦是出於關心，對於因未有對象而令媽媽擔心，他坦言感到自責，「挺對不起我媽媽的，我媽就是那種特別愛操心的人」，故今年希望找到對象，實現媽媽的願望，「目前工作有了起色，也存了點錢，希望2023年能夠把婚結了，讓媽媽放心，雖然现在還沒有對象」。

王男指，媽媽常常因擔心他下半生沒有「着落」而失眠，甚至懷疑他因工作壓力過大，導致心理或腦部有問題，故每年也會帶他到精神病院檢查。（微博影片截圖）

王男被媽媽帶到精神科求醫的片段上載至微博後，隨即引來網民討論，不少人認同醫生所言，指出過分擔心的媽媽才是真正需要求醫的人，「該放下婚姻焦慮」、「這位媽媽也順便查一下吧，也許有偏執精神病」、「有沒有可能，愛催婚的人才是最應該去檢查腦子的」。

有網民則指，王男不結婚或正正與媽媽的「高壓」關心有關，「三十多歲還聽老媽子擺佈，誰敢和你結婚」、「有這樣的媽誰敢要這男的」。亦有人認為，即使王男成功找到對象，結婚後仍要繼續滿足媽媽的期望，「催完結婚，馬上就要催生了，不然還要帶你去醫院」、「沒覺得好笑，只覺得透心涼的絕望和無奈」。