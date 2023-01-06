心急媽拎99萬存摺催婚：結婚就給你！30歲單身阿仔1個字霸氣回應

子女能找到好歸宿建立家庭是不少父母的期望，內地近日流傳影片，1名媽媽心急兒子30歲仍然單身，竟在鏡頭前取出1本顯示存款達99萬人民幣（約112萬港元）的存摺，豪氣稱「結婚就給你」。而兒子面對媽媽突如其來的舉動，竟沒有絲毫驚訝，反而以1個字淡定回應，令網民嘖嘖稱奇。



內地近日流傳影片，1名媽媽心急兒子30歲仍然單身，竟在鏡頭前取出1本顯示存款達99萬人民幣（約112萬港元）的存摺，豪氣稱「結婚就給你」。（微博影片截圖）

該段名為「90後男生被媽媽百萬存款催婚」的影片早前於微博瘋傳，可見1名短髮的媽媽托着頭側躺在鏡頭前，豪氣地取出1本顯示有高達99萬元人民幣存款的存摺，對着仍然單身的30歲兒子稱：「趕緊結婚！結婚時存摺就給你，差不多100萬！」面對媽媽的「天價催婚」，兒子不但未感驚訝，反而更像見怪不怪，僅冷靜地以1個字簡單回應：「行！」

影片提及，被催婚的兒子於1993年出生，今年約為30歲，身高181公分，是1名退役軍人。其後則可見剪接了另一片段，短髮媽媽在鏡頭前哭訴，大嘆兒子既不結婚，也不交女友，令她相當擔心。

影片一出旋即引來網民討論，更一度登上微博熱搜，不少人大嘆父母對子女的擔心從不休止，「父母為孩子操碎了心」，但亦有人認為父母不應將個人想法強加於子女身上，「讓孩子過自己的生活吧」。有心水清網民則指出，相關影片約於2年前已開始流傳，直指事件為「舊聞回帶」。