男生入戲院睇《福音戰士》　見前座「一直在晃」　事後畫面超嚇人

《新世紀福音戰士新劇場版：終》近日才於台灣上映，當地1名男生日前到戲院觀看時，放映期間卻發現在「明日香爆衣」片段時，前面座椅不停搖晃，直至散場後他上前查看，才發現該座位和地上全是用過的紙巾，讓他非常震驚，認為對方或在看電影時情不自禁自慰。大批網民看帖文後直斥該觀眾行為嘔心及缺德，留言暗諷「眼淚不禁從下面流出來」、「4DX椅子本來就會跟着劇情晃也會噴液體，泥們這些鄉巴佬」。



《新世紀福音戰士新劇場版：終》近日才於台灣上映，不少粉絲入場觀看。（宣傳海報）

樓主在facebook發文並分享照片，他稱日前到戲院觀看4D版本的《新世紀福音戰士新劇場版：終》，「明日香爆衣片段的時候，想說前面座椅怎麼一直在晃」，而在電影播畢散場時，樓主出於好奇到前座一看究竟，才發現地上和座位的飲料架全是紙巾，推斷該名觀眾曾經自慰，在劇院留下一堆用過的紙巾。

樓主分享照片，顯示地上和座位的飲料架全是紙巾，推斷該名觀眾曾經自慰，在劇院留下一堆用過的紙巾。（fb圖片）

帖文引來大批網民留言，除了樓主，不少人同樣狠批涉事觀眾「沒水準」，也沒有顧及其他觀眾和清潔人員的感受，「清潔人員內心（不能逃不能逃不能逃) 」、「不是啊，到底看了什麼能這麼興奮」。亦有部分網民爆笑留言，笑稱該觀眾是「扶陰戰士」、「人家癲癇發作完擦口水罷了」、「過敏真嚴重 一直擤鼻涕好可憐」、「福音戰士真的是令人感動的作品」、「會不會明天電影院股票就大跌了」。