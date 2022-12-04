惡！戲院見觀眾晾腳　雙足放前方椅背上　網民列5大戲院缺德行為

看電影最討厭的事，想必除了遇到高談闊論的人，就是有人「晾腳」了吧。台灣有網民就在戲院遇到缺乏公德心的人，脫去鞋子，把雙足放在了前方座位椅背的頭靠處，於是拍下照片發文公審對方。不少網民都高呼「缺德」，有人就指出一般遇到有人「晾腳」踏在扶手上，已足以令人生厭，更何況是放在頭靠處，簡直聞所未聞！



台灣有網民表示近日在戲院見到有觀眾脫去鞋子，把腿放到前方座位的椅背上，令她直呼「太惡了」。（「爆怨2公社」FB圖片）

該名台灣網民在facebook專頁「爆怨2公社」發文稱，在戲院看到有人把腳放在了前面座位的椅背上，「看電影腳這樣放也太惡了吧」。從照片可見，有名戴眼鏡的男子正低頭看手機，而他旁邊那位穿着「白色搭灰色」襪子的觀眾，大模斯樣地把腿放在了前方座位的頭靠上，行為令人側目，但身旁的「眼鏡男」卻仿如閉目塞聽，全然沒有反應。

帖文引來網民熱議，紛紛狠批該觀眾「缺德」及「沒質素」，「這種的叫自私沒品沒水準」、「看螢幕都覺得那裡的空氣很臭」、「素質很差～不管前面有沒有人都不該這樣」。另外，還有網民提出「一物治一物」，「愛把頭髮放到椅背的女生請看這個」、「誰再把頭髮放椅背的希望你能遇到」，認為樓主的帖文能嚇退愛把頭髮放在椅背的人。

有網民就列舉另外5大電影院遇到的自私行為，包括踢椅子、講電話、手機沒有靜音、討論劇情提前爆雷、吃東西不斷翻弄膠袋發出聲音，令人大呼「受不了」，「這些真的不行」、「超沒品」。