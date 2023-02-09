恐怖！6歲男童酒店泳池玩泡泡觸電亡　翌日照常營業　酒店咁回應…

家長帶小孩外出遊玩要多注意安全，否則隨時樂極生悲！雲南曲靖1名6歲男童日前於溫泉酒店泳池玩泡泡時，觸碰到泡泡機後觸電死亡，父親不滿酒店沒於泡泡機旁貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，更質疑酒店沒停業整頓排查，第二天照常營業。酒店方反駁指泳池沒有問題，「電死人說法」是誹謗，目前一切交由警方調查。



雲南曲靖1名6歲男童日前於溫泉酒店泳池玩泡泡時，觸碰到泡泡機後觸電死亡。（「沸點視頻」微博影片截圖）

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據內媒報道，男童爸爸黃先生憶述，上周六（4日）兒子在「九龍溫泉」酒店的泳池玩耍，泳池旁有個泡泡機，當時有其他小朋友大喊「要出泡泡了」，兒子聞訊立即跑過去玩泡泡，但不小心觸撞到泡泡機，隨即觸電倒在一旁。黃先生指出，「當時搶救是一直在按心肺復蘇，到醫院的時候，瞳孔就已經散了，沒有生命體徵了」，警方法醫初步判定是觸電身亡。

黃先生不滿酒店沒於通電設備泡泡機旁，貼上任何安全提示語和設置欄柵保護措施，而事發後酒店方沒聯絡他談過任何事，「他們就說他們也配合搶救了，包括在殯儀館的喪葬費、孩子的屍檢費，他們也出了」。

黃先生亦質疑在出安全事故後，酒店沒停業整頓，排查安全風險，第二天照常營業，「他們直接沒停，一直在營業」，他對此感到很氣憤，而且朋友將事件於社交平台公開，還被酒店方警告是「污衊」。

「九龍溫泉」職員回應指控表示，「電死人說法」是誹謗，由於政府已介入處理事件，所以一切以官方通報為準。職員強調，「我們水池和水是沒有問題的，其實很多人都不在現場，事實是什麼？很多人也都不知道，所以現在只能等公安機關調查了來。具體是什麼事由、什麼原因（相信）公安機關（會）說明的」。「九龍溫泉」轄區派出所指出，已派員前去了解情況，並開始介入調查。

不少網民對酒店如常營業感嘩然，質疑有「後台」，「這種情況不應該停業整頓嗎？」、「孩子死了，企業就真的可以置身事外嗎？企業的責任心是什麼？」、「其實酒店責任很大，電在水旁邊本身就很危險，應該做好安全標語，孩子只是好奇而已」、「孩子在那觸電身亡，第二天照常營業，這靠山得多硬」、「這麼大的酒店絕對有後台，不是你想讓他停就停的」、「這麼大一個娛樂場所背後不簡單的」。

也有網民認為家長在事件上也有一定責任，「家長幹啥了，自己孩子都看不好？」、「不管怎麼說，我覺得父母是孩子安全的第一責任人」、「看到這種新聞心裏都不好受，危險隨時都在，家裏有孩子的尤其是男孩子，真的太操心了」。

（沸點視頻／上游新聞）