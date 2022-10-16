恐怖意外｜巴西13歲少女洗澡後濕漉漉開電視慘遭電擊　觸電倒地亡

用電安全不可忽視！巴西1名年僅13歲的少女，在洗澡後未有擦乾身體，在全身仍然濕答答的情況下，開啟家中的舊式電視，強烈的電流即時撃中她，不幸當場電死。目前當局仍在調查事故原因，暫未能確定具體觸電成因是否與錯誤接線有關。



巴西13歲少女羅德里古洗澡後未有擦乾身體，在仍然濕答答的情況下開啟家中的舊式電視，觸電慘死。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於本月9日，巴西馬拉尼昂州（Maranhao）蒂蒙（Timon）鎮，13歲少女羅德里古（Iorranny Ravick Soares Rodrigu）獨自在家，她洗完澡後未有即時擦乾全身，而是在全身濕漉漉的情況下，開啟家中的舊式電視機。羅德里古把滴着水的手伸向電視機，打算調整頻道，然而就在她觸及電視機的一剎那，悲劇發生了。

羅德里古遭電撃倒下，當家人回家發現再把她送到阿拉里科帕切科醫院（Alarico Pacheco Hospital）時，已經回天乏術，被宣告死亡，她的遺體隨後被法律醫學研究所從醫院帶走檢驗。

有報道指該電視機曾出現故障，由於錯誤接線問題，事發時電視機處於通電狀態，巨大的電流傳導到濕漉漉的羅德里古身上，致使她觸電身亡。然而，目前當局對於羅德里古是觸及機身還是電線，及故障的電視機此前有否線路破損或錯誤接線，尚未有定論。

羅德里古的家人與朋友都在社交平台上表示深切悲痛。（網上圖片）

至於羅德里古的遺體就已經被其家人取回，並於11日舉行葬禮。她的家人與朋友都在社交平台上表示深切悲痛，其中1名朋友就寫下悼詞，「上帝讓你靠近祂，把你變成了一顆小星星。我十分想念你，你將永遠在我們心中。」

（綜合）