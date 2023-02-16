暖心！夫婦怕6月大嬰兒坐飛機哭鬧　上機贈「神物」予乘客獲激讚

坐飛機當然希望有寧靜愉快的旅程，內地有網民發文，表示坐飛機時剛巧遇到1對父母帶着只有6個月大的嬰兒出遊，他們因為擔心孩子哭鬧會影響到身邊乘客，於是上飛機後主動向周圍乘客派發1包放有耳塞及糖果的小禮物，這個行為獲網民大讚暖心。



內地有網民在乘坐飛機時，遇到1對父母帶着只有6個月大的嬰兒出遊。因怕孩子會哭鬧影響他人，於是主動向周圍乘客派發裝有耳塞的小禮物。（微博圖片）

內地有網民在微博上載圖片，並表示「坐飛機第一次碰到這麼哇塞（閩南方言，意思即「了不得」）的父母！」。她稱當時有一對父母抱着6個月大的嬰兒上機，因為怕寶寶第一次坐飛機會大聲哭鬧吵到乘客，「父母於是給我們後面的所有旅客每個人都發了一個耳塞和糖果」。

從樓主上傳的照片可見，禮物包中除了有1對「防噪聲彈性耳塞」及2顆糖果外，還有1張紙條，上面寫着「代我家6個月的小可愛，向您問好；這是他第一次坐飛機，望多多關照。他若哭，願能順走您的憂傷；他若笑，願能灑到您的心上。願您 旅途愉快、快樂常在！」。樓主大讚那對父母貼心，又指「有這樣的父母，小朋友的情商以後應該也會很高吧」。

這件暖心事件其實發生在去年7月25日，而樓主在帖文所標示的地點顯示為江蘇省淮安市的淮安漣水國際機場。隨着內地疫情緩和，近日出遊人數增加，事件再次被翻出而在微博熱傳轉載，成為網上熱話。

不少網民大讚該對父母高質又暖心，「如果有這種父母，這小娃娃就算哭鬧我也能理解」、「就算寶寶鬧了，我也不會生氣」、「高素質爸媽！」、「這樣的父母，這樣的家教，真的很難不優秀」；但亦有人表示「社會輿論給了帶娃出行的家庭太多壓力」、「帶娃出行真不容易，希望社會多點包容」。