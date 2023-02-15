崩潰！東京搭機返港　2孩嘈足5小時阿媽「殊」就算　1舉動更過份

據說坐飛機最忌坐在屁小孩附近，一旦鬧脾氣哭喊簡直是噩夢！有女生日前發文大呻，指周日（12日）乘坐客機由東京回港時，遇到極品一家六口包括三代人，但全家完全沒人管束2名2至4歲小孩，2孩全程不停吵鬧尖叫，女生戴耳機都無法掩蓋，只有媽媽「殊」過幾次便算。最誇張的是，用餐後機艙調暗燈光讓乘客休息時，2孩卻在沒大人看管下在通道上跑來跑去，5個多小時航程吵過不停，「完全不能休息」、「家庭教育真失敗」。許多家長網民質疑三代同堂竟然無人教導小孩，「就係有呢啲阿媽，令好多人歧視小朋友」。



樓主從東京坐飛機回港遇到一家六口，其中2名小孩全程吵鬧相當誇張。（資料圖片）

疫情後全球社會漸復常，香港人紛紛來一躺久違的旅行，有女生投稿至facebook群組「生仔要考牌系列」，分享2月12日下午，她從東京搭飛機回港，座位前4排坐了一家六口，座位分布是媽媽和女童坐、後面是婆婆和男童、最後排是公公和爸爸，2名小孩目測2至4歲。樓主旁邊另有一家三口，父母帶住1個寶寶。

飛機未起飛時女童已經不停說話，夾雜尖叫聲，起飛一刻更是大聲尖叫。樓主明白小孩因為不安而鬧情緒，可以接受，而旁邊兩家長輪流照顧安撫下，寶寶未有大聲哭鬧；反觀一家六口中的女童全程狂嘈，「而她的媽媽只是『殊殊』幾次，惜仍未有制止」。

樓主稱2名小孩在走廊行來行去，即使派完飛機餐讓大家休息，他們在家長不在的情況下還是周圍走。（資料圖片）

派飛機餐時，一家六口的2名孩子在行人通道上走來走去，空中服務員已提醒餐車經過可能有危機，叫他們返回座位。樓主不知道家長們有沒有出手制止，但那名女童全程不停說話，即使她戴上耳機看電影都無法掩蓋吵鬧聲。等到乘客用餐完畢、飛機調暗燈光讓大家休息時，2個小孩的吵鬧聲仍然持續，「間中有類似撲克牌洗牌的聲音傳出」。空姐到一家六口的座位了解，原來是公公在玩牌，好言勸降低音量避免打擾其他乘客休息。

即使燈光變暗，2名小孩的吵鬧聲始終未有停止，忽然間感到有人在走廊行過，竟是2名孩子在無人看管的情況下在走廊行來行去，空姐空少們正休息，家長又不制止，她全程未能休息，「5個多小時的航程，小孩的聲音一直沒有停止」。樓主批評他們的家長完全零約束、任由小孩滋擾其他乘客，「現在的家庭教育真失敗」。

樓主稱其座位附近另有一家三口，那對父母全程好好安撫小孩，沒有騷擾到別人。（資料圖片）

許多網民點出這是教養問題，「三代人都係度，都無人教，X個老豆老母有咩用，擺明嗰兩個老嘢無家教」、「其實呢啲人要當面X先識停落嚟，你唔當面X佢，佢就唔停」、「支持親子航班，或至少親子客艙，分隔開有細路同冇細路嘅人」。

有家長提到要在航班控制好小孩，避免騷擾到其他乘客，「我自己帶小朋友搭飛機，遊戲機、IPad、零食、畫薄畫筆一定唔少得」、「以前搭飛機最怕細佬嘈同踢櫈，而家搭飛機更加怕自己細路騷擾到人」，但亦有人懷疑該小孩可能患有自閉症或過度活躍症，「如果係家長都好難做」。

（facebook群組「生仔要考牌系列」）