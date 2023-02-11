美國連鎖餐廳上演活春宮　廁所傳女子忘我呻吟聲　尿急事主感無奈

當一對男女情到濃時，甚至想追求刺激感，隨時在公共地方上演「活春宮」！最近美國一連鎖餐廳就發生令店員崩潰的插曲，疑似一對情侶躲在廁所內忘我享受「聚會」，更無視店員的勸導，女方呻吟的聲量幾乎傳遍整間餐廳，非常誇張。



不少店員聚在廁所門口前，他們也聽見廁所內有女子不斷呻吟，更伴隨着頗有規律的撞擊聲。（roybling209@Tiktok影片截圖）

該抖音片段近日遭瘋傳，片中可見是在出售墨西哥捲餅的知名連鎖餐廳「Chipotle」1間分店發生。拍片的女子本來想去廁所，但聽見廁所內有兩人的聲音，又不願出來，只好向店員求助。

後來不少店員聚在廁所門口前，他們也聽見廁所內有女子不斷呻吟，更伴隨着頗有規律的撞擊聲，可想而知該廁所有男女正在激烈又忘情地切磋。

片中數名女店員也驚詫不已，甚至無奈到反白眼。1名店員曾大聲對着廁所門口高呼停止，又要求顧客離開餐廳，否則報警處理，之後即時拿電話報警。但該對男女可能太忘我地「做愛做的事」，又或是無懼警告，女方的呻吟變得更大聲，就連拍片的女子也感到無奈，「我只想去廁所而已」。

片段引來網民討論，表示「真的這麼忍不住嗎？」、「好好吃捲餅很難嗎？」、「甚麼限定口味的捲餅會令人發情」、「該不是在拍OnlyFans（成人社交平台）吧」、「那些人有多不知醜」。

（Tiktok）