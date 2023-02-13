瀕死蜜蜂半夜飛入屋　港男開PO求問急救方法　結局仍心酸：不忍心

蜜蜂與人類生活息息相關，有男網民日前在連登討論區發文，表示有隻虛弱的蜜蜂飛進家中，蜜蜂行動不便，似是命不久矣。該網民於心不忍，希望救回蜜蜂飼養，於是大半夜發文詢問「點樣可以令佢回復健康，幫我製造蜜糖成為蜜糖大亨？」。帖文引起一眾「夜貓網民」關注，他們整夜不間斷地為樓主出謀劃策，希望救回那隻微弱的小蜜蜂，雖然最終未能挽回蜜蜂生命，但就令網民感慨「連登有愛」。



有網民在討論區發文，表示近2年內，已經第3次在家中發現蜜蜂，而日前發現的第3隻蜜蜂行動不便，似是命不久矣。（連登討論區圖片）

樓主在連登討論區以「［有圖］有隻蜜蜂飛咗入屋」為題發文，表示近2年內，已經第3次在家中發現蜜蜂，首次見到時同樣是半夜，當時就將蜜蜂放生，而第2次見到的就是乾屍。日前，樓主又在晚上發現1隻只能在地上「龜速爬行」的蜜蜂，於是用透明膠兜倒扣其上進行觀察，並留了1條縫幫助透氣。

樓主用透明膠兜倒扣在蜜蜂上面觀察，並表示已經留了1條縫給蜜蜂透氣。（連登討論區圖片）

樓主對於蜜蜂晚上也要工作感到好奇，本來想將它放生，但因自己家在中層，而蜜蜂「拐下拐下又飛唔到，唔係好忍心……掟佢出街咪啫係送佢去死」，於是發文請教網民「點樣可以令佢回復健康，成為我嘅手下幫我製造蜜糖成為蜜糖大亨」。

有網民代為詢問保育組織，表示晚上出沒的蜜蜂因為光線不足，難以找到回家方向，建議樓主先提供1、2滴糖水給蜜蜂，然後關燈讓它休息，翌日才放生蜜蜂；亦有網民表示曾經以這方法救過虛弱的蜜蜂。於是樓主遵從建議，嘗試提供糖水給蜜蜂，可惜事與願違，蜜蜂還是回天乏術。樓主表示會為小蜜蜂進行土葬，又表示經此一遭，下次面對同樣困境的蜜蜂時就知道要如何處理。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主「大癲」、「似畀你玩死」、「仲想養嚟產蜜離晒大譜」，不過也有不少人為樓主護航，「其實好多夜晚撞咗入屋嘅蜜蜂多數都係差唔多香先會飛錯入屋」、「大自然嘅生老病死好常見，樓主don’t mind」、「唔關樓主事，隻蜜蜂本身就死，只係聽天由命」、「樓主肯為隻蜜蜂做咁多嘢已經好好，好過啲淨係識話人白卡嘅鍵盤戰士」。

（連登討論區）