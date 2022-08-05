密集恐懼！過百蜜蜂侵佔櫥櫃　荃灣居民：早一晚都冇　專家咁解釋

「屋企變成蜜蜂竇都咪話唔驚！」有荃灣福來邨居民於網上發文表示，她日前進入廚房，發現櫥櫃於一日間滿佈蜜蜂，數量至少過百隻，讓網民大呼「密集恐懼症」、「巧驚驚呀！睇到都毛管戙！」，又指出「應該保持冷靜，先聯絡管理處搵相關人士協助，唔好自行處理」。樓主其後說已向房屋署求助，交由專業人士處理蜜蜂群。

滅蟲專家鄭國鏗回覆《香港01》表示，炎熱天氣蜜蜂會擁護新的蜂后另覓新巢，很多時會誤闖家居抽油煙機喉管，一兩日就成群結隊湧入，他建立市民可穿風褸及戴手套入廚房打開窗，嘗試讓蜜蜂自行飛走，如半日後牠們仍未飛走，應聯絡專業人士處理。



有荃灣福來邨居民於網上發文表示，她日前進入廚房，發現櫥櫃於一日間滿佈蜜蜂。（fb群組「荃灣人」圖片）

該名居民於fb群組「荃灣人」發文並貼出照片，只見一大群目測過百隻的蜜蜂於櫥櫃內亂爬，覆蓋櫃門及抽油煙機排氣喉，有數隻散落抽油煙機上。樓主指出，她每天也會打開櫥櫃拿橙色盒內的貓糧，沒想到櫥櫃突然於一日內被蜜蜂侵佔，「早一晚都冇，係一日之間就咁」，出入靠近廚房的廁所也要特別小心，又說當天已聯絡房屋署派員處理。

不少網民對蜜蜂群入屋感震驚，大呼「好恐怖」、「起晒雞皮」、「好驚，樓主有冇尖叫，我睇見幅相已經想尖叫」、「有冇人同我一樣，即刻打開櫥櫃望下」，有人笑言「正，有免費蜜糖」。

有網民指出，「佢哋原蜂巢出現新蜂后，舊蜂后帶一批蜜蜂流亡海外去找新地方築巢」、「分蜂緊，唔使驚，個位置唔好佢哋自己會散」、「蜜蜂群， 一兩日覺得唔啱築巢，會自己走」、「啲竹蜂好鍾意喺抽油煙機排氣口築巢」、「我家冷氣外窗隔籬位都試過，發現得早好似橙咁大個即通知管理處」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問表示，市民見到蜜蜂群毋須太慌張，因蜜蜂不會突然攻擊人類。他指出，在炎熱的天氣下，蜜蜂會擁護新的蜂后另覓新巢，很多時蜜蜂都會誤闖家居抽油煙機喉管，並於一兩日之間成群結隊湧入。

他建議，若市民遇上這種情況，可穿上風褸及戴手套進入廚房打開窗，再立即關上廚房門，先嘗試讓蜜蜂自行飛出屋外，同時亦須關上客廳及房間窗戶，以免從其他窗口重新飛入屋。若半日後蜜蜂依然沒飛走，市民應聯絡滅蟲公司，切勿自行處理。滅蟲公司通常會使用類似吸塵機的機器吸走蜜蜂，再到戶外放生，或使用煙攻逼走蜜蜂，若兩種方法也失敗，無可奈何下才會使用機器打磨打死蜜蜂。