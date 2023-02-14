私樓贏家｜父母有樓仔女好幸福？網民列4點狠批：依賴家人仲無能

常聽說在香港「上車」需靠父幹，如果家人早有私樓在手真是人生勝利組？有網民近日撰文分享見解，表示即使家人有自住私樓，其子女並非等於幸福的一群，稱不但沒有真正的物業擁有權，如果同時有兄弟姊妹，將來更要面對繼承分配，甚至打官司的尷尬局面。樓主更坦言如果並非靠自己努力去置業，其實反映該人無能，帖文引來不少網民熱烈討論。



香港樓價只升不跌，有網民指不少人知道家人有自住物業，就放棄努力而選擇躺平。（資料圖片）

網民「鴻運洲頭」近日於連登討論區以「點解香港咁多人覺得屋企有私樓=幸福？」為題發文，分享對部份人只依賴家人買私樓的看法。他稱發現不少人知道家人有自住物業，就放棄努力而選擇「躺平」，即使家中沒有自己的私人空間，也甘願與家人同住多年，為的就是將來繼承物業權。

樓主認為，其實不少所謂私樓也不值年輕人自我犧牲，「你話住半山淺水灣呢啲獨立屋豪宅區就係」，又稱除非父母早逝，或本身是獨生子，否則即使想接手物業，至少要等到40至50歲，「到時自己又唔知可唔可以享受得到」。

除此之外，樓主又指，若果因父母百年歸老，遺產變成自己首置物業，其實也相當惋惜。所以，他不解香港為何會有此奇怪的置業風氣，「如果冇結婚/唔夠收入/月光族，到40歲以上父母唔喺度先有第一層樓，sorry 我認為只係反映緊自己其實好無能」。

樓主認為，如果並非靠自己努力去置業，其實反映該人無能。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來不少網民留言，有人認為置業與幸福無關係，「香港住屋就係財富表現，全世界咩人都想要錢」、「有樓唔等於幸褔，但無樓又交唔起租一定唔幸褔」、「住公屋先係人生勝利組」。

亦有網民不認同樓主看法，「父母有屋可以加按套現幫仔女上車，甚至買層地點更好樓齡更新嘅樓都得」、「有咩事衰咗，屋企起碼有間房有個床位可以唔收錢，呢個安全感其實喺精神上有好大支持」、「唔靠屋企人間屋套現，有咩方法出嚟做嘢幾年就可以有幾球，買多層放租又再賺過，畀我都躺平」。

（連登討論區）