阿仔勸公屋父母抽居屋　稱可供樓兼借私樓暫住　親戚質疑想霸屋

香港地「一屋難求」，抽到居屋比中六合彩更難。有網民最近發文，指得悉1名長輩的兒子以住得更舒適為由，不停游說父母放棄正在居住的公屋，以綠表抽居屋，並稱自己會供樓，讓兩老到其私樓暫住，表面上一片孝心，卻有親戚質疑他有「霸樓」日後自住的嫌疑，企圖趕走父母。事件惹來網民熱烈討論，有人指兒子未必想即時霸屋，而是有更長遠考慮，但亦有人擔心轉購居屋後，如兒子經濟條件轉差，可能會有供斷危機。



有網民發文指，有長輩近日不停被兒子游說放棄正在居住的公屋，以綠表抽居屋，表面上一片孝心，但親戚們卻質疑他有「霸樓」日後自住的嫌疑，企圖趕走兩老。（資料圖片）

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樓主在親子王國討論區發文，指家中1名長輩的兒子本來經常呼喝父母，但最近卻忽然孝順，希望老人家「住好啲」，力勸父母用綠表抽居屋，放棄現住的公屋單位，又指自己會負責供樓，惟老人家拒絕。本來一眾親戚都以為兒子只是出於孝心，但即使父母拒絕，兒子仍然不死心，堅持勸父母抽居屋。

樓主續指，長輩的兒子名下有私樓單位，是次舉動疑似想「霸屋」，稱「（兒子）想將父母換到嘅居屋攞嚟自住，將自己間私樓畀父母住，私樓就當投資房」，又認為兒子遲早會將私樓單位出售，屆時兩老便無處容身。樓主最後向網民發問，假如自己是該名長輩，應否接受兒子抽居屋的提議。

樓主指該名兒子本來經常對父母呼喝，最近有求於他們才忽然變孝順，認為其中必定事有蹊蹺。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人指出居屋戶主必須與原本的公屋單位相同，因此兒子只能付錢供樓，但只要父母在生，就不能侵吞父母的單位，「居屋係父母名，業主自己住返自己物業名正言順，仔完全無名，無得你話霸就霸」、「如果間居屋係落返父母名同父母住，OK呀」。亦網民指出，如父母一直租住公屋，百年歸老後自然失去戶藉，但如換成購買居屋，則可以當作遺產讓親屬繼承，如親屬本身沒有享用公營房屋福利，亦以在未補地價下繼承單位，所以推測該名兒子未必是想霸屋，而是作更長遠考慮。

不過，有網民就擔心日後兒子若不供樓，單位便會被收回，「如果仔供唔到樓，父母又無能力供，就被收樓無屋住了」、「個仔中途話冇錢供，要賣居屋，你都咬佢唔入，到時公屋都冇得住，臨老真係過唔到世」。

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