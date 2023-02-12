西航2萬呎高空突急墜　空中驚魂10分鐘影片瘋傳　乘客慘叫寫遺書

乘搭飛機時機身突然失重下墜，的確相當驚嚇！內地西部航空（西航）PN6392航班飛行途中遭遇氣流，飛機出現大幅度顛簸並失重下墜，導致機艙劇烈搖晃，乘客慘叫哭泣，擔心有生命危險，更有乘客取出手機邊哭邊寫遺言，歷時十多分鐘。這段「空中驚魂」影片事後被瘋傳，網民看後都大呼恐怖，「太嚇人了，現在都不敢坐飛機了…」；也有網民認為飛機遭遇氣流是平常事，毋須過分恐慌。



西部航空（西航）PN6392航班飛行途中遭遇氣流，飛機出現大幅度顛簸並失重下墜，導致機艙劇烈搖晃，乘客慘叫哭泣。（影片截圖）

於網上廣傳的「空中驚魂」影片長34秒，綜合內地媒體報道，事發上周六（2月11日），該架西航PN6392航班由西藏拉薩前往重慶，其間遭遇強烈氣流，飛機出現大幅度顛簸並失重下墜，乘客紛紛驚呼尖叫，甚至有些乘客取出手機寫下遺言。機組人員透過廣播安撫乘客，最終航班安全抵達目的地，無人受傷。

西航PN6392航班由西藏拉薩前往重慶，其間遭遇強烈氣流，飛機出現大幅度顛簸並失重下墜。（影片截圖）

從影片見到，飛機機艙像過山車般劇烈搖晃，不少坐在座位上的乘客驚聲尖叫。拍攝者向媒體表示，飛機突然搖晃並多次下墜，全程持續十多分鐘，而機艙內多名乘客尖叫，自己也很害怕，「一開始是還正常的，就突然飛機左搖右擺，就下墜了，下墜了然後它又穩，然後又下墜。（機上）的女生就一直在尖叫，特（別）害怕，十幾分鐘肯定是有的」。

恐怖空中驚魂逐格睇▼▼▼

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根據飛行網站紀錄，西航PN6392航班飛行最高高度超過2.6萬呎。（flightradar24）

西部航空客服工作人員回應傳媒形容航班平穩落地，起降時間均在正常調整範圍內，「它最終實際上還是正常落地了，按照我們的航空規定時間，它是屬於一個正常調整的範圍內」。

西部航空客服工作人員回應傳媒形容航班平穩落地，起降時間均在正常調整範圍內。（影片截圖）

事件引來網民熱議，直呼恐怖，「這個真的有點嚇人了」、「太嚇人了，現在都不敢坐飛機了」。也有不少網民分享自己經歷，「颱風天我坐飛機遇到過一次十幾分鐘的劇烈顛簸，真的覺得自己快死了，失重感特別嚴重，很可怕的」、「是很嚇人，上次飛北京，遇到大風，也是顛簸得很厲害，我周圍幾個人吐了」。

但亦有網民認為飛機遇氣流是正常事，毋須大驚小怪，「氣流波動不是很正常嗎？大驚小怪，可能會引起其他乘客恐慌」。