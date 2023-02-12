批後生女搭港鐵不讓座予婆婆　港媽PO相公審反遭圍攻：老奉要讓？

港鐵讓座問題再起爭議！有港媽於網上發文表示，近日乘坐港鐵時有年輕女子「同阿婆爭位坐」未有讓座，坐下後更「施施然」看手機在淘寶，直斥「大家都會有老嘅一日。人在做，天在看」。港媽並把涉事女子照片上載公審，結果反惹來網民「圍攻」指摘「一定要老奉讓畀你？」、「又喺度玩批鬥」、「唔好道德綁架人啦」。



港鐵讓座問題再起爭議。（facebook群組「沙田之友」）

該港媽於facebook群組「沙田之友」發文表示日前乘搭港鐵，見到有婆婆攙扶着拐杖，有老伯見狀叫婆婆坐在某個座位上，詎料有戴眼鏡的年輕女子「同阿婆爭位坐」，成功「爭位」後更「施施然喺度睇淘寶」，結果「腰爆痛」的她自己起身讓座予婆婆。

樓主相當不滿女子的行為，上載現場照片斥責「大家都會有老嘅一日。人在做，天在看」。樓主上載的照片，清晰看到涉事女生的樣貌及車廂環境。

樓主公審帖文反引來網民指摘。（facebook群組「沙田之友」）

不過樓主的公審帖文反引來網民指摘，「你鍾意讓位係你好人，人哋唔讓位都係無錯，因為佢本身係有權坐嘅」、「一定要老奉讓畀你？」、「唔好道德綁架人啦」、「又喺度玩批鬥」、「讓唔讓係發自內心，無話對與錯」。也有網民揶揄，「邊個快邊個坐架啦，下次寫名啊」、「妳走去同佢講吖嘛！喺度做鍵盤戰士把x」、「關愛座呢？」。

面對網民批評，港媽回應強調「重點佢搶呀，公公已經霸定等行得慢的婆婆」。也有網民感嘆，「我以前會讓，而家選擇性讓，好多老人家活力充沛過後生，而且好多老人家都好無禮貌，好似今朝早咁，坐個阿婆隔籬，不停起踭，個大篋又轆埋我腳到」。