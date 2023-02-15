IT男炒燶身家！月入3.9萬炒槓桿　老婆借錢都輸埋　欠債130萬求救

投資有風險，而借錢投資更加需要審視自己的還款能力及自制力。有月入3.9萬元的IT男日前發文，表示自己早前炒槓桿輸了錢，「再借再炒諗住返本，曾經有差唔多返本，但衰貪心又輸返」，妻子曾借過一筆款項給他還債，但他還是虧蝕了。現欠下銀行分期貸款及卡數共約130萬元債務，無力償還之餘，亦將不能應付一家4口連外傭的日常開銷，窮途末路下只好發文請教網民。



有月入3.9萬元的IT男日前發文，表示自己炒槓桿輸了錢，後來借錢再炒還是全輸掉，甚至連妻子借給他的錢都虧蝕了。現欠下銀行及卡數共約130萬債務，無力償還。（《大時代》截圖）

該男子在香港討論區以「欠債1.3M 月入3萬9 求好心人建議」為題發文，稱其現職IT行業，月薪3.9萬元，近2年連雙糧及花紅，年薪可達80萬；他家有嬌妻及2名孩子，還請了1名外傭。本是簡單美滿的人生，惟早前他炒槓桿輸清光，於是就借錢再炒意圖返本，可惜就在將要返本之時「衰貪心又輸返」，現向不同銀行貸款共102萬，還另外欠下22.5萬元卡數，遠超他的承擔能力，恨錯難返。

他表示，3間銀行的分期貸款每期共需還30,240元，他只分別開始還了2至4期，已是難以負荷。因為除了還債，他還需要供樓及負擔1家4口連工人姐姐的日常開支，這2個月尚要交年金、交稅，還有汽車續牌，「都未諗到點拎錢出嚟交」。他直言，手上已無閑錢應付日常開支，亦沒有現金流，僅可以還多1期款項，而且花紅要等到7月，「最主要係bonus未出，又無晒現金流，單靠月薪捱唔到」。

樓主自認「衰貪心」，在將要返本之時又輸清光，現欠下近130萬元債務。（Joshua Mayo/Unsplash圖片）

樓主曾向銀行查詢綜合債務舒緩計劃（IDRP），然而他的還款期數太短，不符合銀行要求。他亦考慮過債務重組（IVA）、結餘轉戶及債務舒緩（DRP）、找親友幫忙做低息150萬元分期貸款，再分60期償還。他還想過申請破產，然而他認為破產、賣車賣樓是下下策，除了擔心影響工作，也因為有家人不良於行及物業是妻子名字，上年做過轉按無法套現。

他又表示，妻子知道他的部份債務，卻不知總額明細，曾體貼借錢給他周轉，但他自己「唔爭氣」再次輸清光。眼下欠債百萬、捉襟見肘，又令妻兒失望，他已是毫無辦法，於是發文請教，「已經泥足深陷返後悔不已，想睇下有無師兄師姐有心人可以畀到建議」。

樓主表示手上已無閑錢應付日常開支，亦沒有現金流，僅可以還多1期款項。（Towfiqu barbhuiya/Unsplash圖片）

帖文引來網民熱議，有過來人建議樓主首要是延長還款期，「我之前min pay都唔夠嗰時，係還咗又拎返出來，因為信用卡同循環貸款可以咁，即係無還過，數冚數，拖延到可以做drp就做」、「債務重組拉長還款期」；亦有人認為應先還卡數，「卡數個到最頭痛、唔一炮過清到，會愈滾愈大」、「點都要同老婆講，問朋友借還咗卡數先」。

另有不少人認為樓主應賣車賣樓解決財困，「我係你會坦白，兩公婆要互相支持，況且而家加咗息供樓也不着數，賣咗樓解決咗條數先，租住樓遲啲再買返」、「車一定要賣，全香港大把老人家不良於行可坐的士，樓賣咗佢換過間平啲」、「換樓，大屋換細屋，從中套現100萬元，去填個黑洞。即資產重組。這比節衣縮食，借來借去，輕易很多。」。