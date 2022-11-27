老竇畀76萬幫手做定存　敗家仔瞞炒股蝕42萬　網民啜核拋補救方法

「點補鑊填返個氹？」有連登仔於討論區發文表示，爸爸早前給了76萬元請他幫忙於銀行做定期存款，至明年年尾存足1年即可取回，但他暪着爸爸，偷偷將錢投資美股正股，結果輸掉逾42萬元，他擔心屆時沒足夠錢還給爸爸，因而向網民求救。不少網民「啜核」地建議各類補救方法，「All in世界盃，輸咗寫紙仔離家出走」、「同老竇講，去FTX做咗美金定期」。FTX為全球第二大虛擬貨幣交易所，於本月11日申請破產保護。



有連登仔於討論區發文表示，爸爸早前給了76萬元請他幫忙於銀行做定期存款，但他暪着爸爸，偷偷將錢投資美股正股，結果輸掉逾42萬元。（「連登討論區」圖片）

該名連登仔以「股票輸咗老竇啲錢 有圖」為題發文指出，「佢（爸爸）畀我幫佢做定期，出年年尾夠1年，到時問我拎返點算好？」。他表示，現時倉內全部美股正股還未放，而自己月薪只有3萬，即使用1年時間儲人工，也不夠填補輸掉的錢，因此曾想過向財務公司借錢，「齊頭1球（100萬）」，又說「兩年前牛市沖昏頭腦」、「曾經港股贏廿萬但無收手」。

網民留言直斥，「真係生舊叉燒好過生你，如果我係你老竇真係激X死」、「最XonX就係幫屋企人投資」、「屋企人叫佢做定期，佢拎咗去賭」、「屋企人錢都搞」。有人建議借貸，「借財仔還畀佢」、「收手，要問銀行借40個還畀佢」，有人則說，「如果你講真，就直接同佢講，唔好借財仔咁傻，輸咪輸，好小事」。

有網民「抵死」地建議，「簡單，再問阿媽借話幫佢做定期，同埋叫佢唔好講出去，咁咪有錢還畀老竇，再不斷loop」、「準備定舊息畀老竇先，同佢講依家有5厘續唔續多年」、「同佢講銀行要收40萬手續費」、「誠實啲，買咗股票，問佢坐艇定等反彈」、「畀幅圖佢睇，話技術走勢上你個倉就嚟雙底反彈等多陣」。有網民指出，明年手上持股或會回升，「如果下年升返？」、「有賭未為輸喎世侄」。