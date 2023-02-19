初中女生智取猥褻男！巴士心非禮女乘客模大腿　3女生1招堵截報警

在巴士上騷擾其他乘客絕不能容忍，便何況這名男子是涉嫌猥褻行為的慣犯！內地湖南省3名女初中生早前便合力設計，終成功令1名經常在巴士上猥褻其他女乘客的男子繩之於法。網民大讚該群學生「有勇有謀」，而當地檢察院亦發信至教育局，希望當局能表彰相關學生的英勇行為。



警方事後拘捕男子，直至本月14日，涉案男子因涉嫌猥褻罪被起訴。（《開端》劇照）

據內媒報道，事發於湖南省長沙市，該3名就讀初三的女學生發現每天266號巴士的頭班車上，有1名中年男子經常猥褻女乘客，偷偷撫摸女乘客的大腿。女生們心生一計，得知男子每次都在該班巴士的終點站下車，便決定在保護好自己的前提下，設法將男子繩之於法。

該群女學生於去年9月30日早上實施「捉捕大計」，事先有了詳細分工，有人負責跟蹤男子，在目睹男子作案後跟隨對方下車，再與早在終點站等候的同學會合，一同在隱蔽的小巷裏將男子堵住並報警，並向警員指證男子的猥褻行為。

在擠迫的車廂內可能會有癡漢出沒，乘客要好好保護自己。（網上圖片）

警員其後把涉案男子拘捕，直至本月14日，該男子因涉嫌猥褻罪被起訴，法院已作出裁決。為了肯定該群女初中生的英勇舉動，負責案件的檢察官已向當地教育局發信，建議當局表揚她們的勇敢行為，網民亦大讚該批女生有正義感又有計謀，十分難得。