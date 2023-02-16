小巴男乘客坐隔籬咁做　港女公審非禮促道歉　1句掀罵戰：妳問題

【小巴／非禮／公審】女生出門在外必須小心！有港女於社交媒體發文，指每天乘搭小巴時有男子特意坐在她身旁，「係咁黐埋嚟」，不斷「撩我講嘢」，又拍膊頭問她的Instagram（IG）帳戶並「箍頸」；當她下車時，男子更疑摸她的臀部，令她相當害怕，「而家我夜晚放工搭小巴都有恐懼」，遂公開事件要求男子道歉。事件引來網民熱議，認為當刻應大叫警告對方，事後也要報警；但也有網民看過事主講述的細節後，反指事主「都有責任」。



有港女在網上發文分享坐小巴的不快經歷。（示意圖／資料圖片）

該港女於IG發文講述事件，指星期日（2月12日）回家途中，「發生咗一件我唔想再諗嘅事」。她憶述，當晚放工乘小巴回家，其間原本坐在前座的男子突然調位坐其身旁，之後拍其膊頭說「我個袋阻住佢」，於是樓主把袋拿開，並開始經歷恐怖事件。

樓主說，男子「係咁黐埋嚟」，隔一會又拍她膊頭問IG帳戶，「唔想被佢繼續煩，就畀咗IG佢」，並不斷「撩我講嘢」，「突然間佢隻手搭咗落嚟我膊頭，然後成個人挨埋嚟，甚至2隻手一齊箍住我條頸」。樓主當刻十分害怕，叫男子「坐好啲啦」，惟對方不但沒停止，反而變本加厲，「佢個嘴仲要貼住我條頸，我唔肯定佢有無錫落嚟，連帶佢好大聲嘅呼吸聲，已經令到我好驚好驚，完全唔夠膽郁，唔知點算」。

到差不多下車時，男子叫樓主「一齊食宵夜」不要下車，惟樓主未有理會，「直接大嗌司機有落」；到樓主起身下車跨過男子放在地上的袋時疑被非禮，「佢趁呢個機會摸我patpat，我就直接落咗車，喊住打畀男朋友求助」。

該港女於IG發文講述事件。（網上圖片）

事件仍未結束，由於男子取得樓主IG，翌日便透過IG向樓主傳訊息說當晚因「小醉」，打算再約她出來，但樓主認為只是藉口，「係其實當晚嘅行為之中可以睇得出佢根本就無醉，借醉騷擾我」，而其男友見到，就私訊責罵對方，想得到一個道歉，獲回覆「對唔住啊！如果有冒犯到妳嘅話」，令樓主不滿，「從呢一句中可以睇得出，佢根本唔知道自己做嘅行為係有幾咁離譜，仍然覺得自己無錯，不知廉恥」。

由於男子取得樓主IG，翌日便透過IG向樓主傳訊息。（網上圖片）

樓主又說至今猶有餘悸，「而家我夜晚放工搭小巴都有恐懼，好驚你會再出現再次做出同樣行為，令到我有更加大嘅陰影」，另發現男子疑似非首次發生類似事件，期望對方看到帖文可以公開道歉，承認自己過錯，「幾位受害人決定唔報警只係息事寧人，唔想搞大件事，想得到一個誠懇道歉」，明言「如果唔係嘅話，我哋會有下一步行動」。

帖文公審引來網民熱議，有人認為樓主當刻應大叫求救，事後也要報警，「妳的確俾人非禮，下次記住有任何人嘗試對你做任何不情願嘅身體接觸，只需要講放手，我唔識你，唔好掂我。再有問題就叫司機，救命，個男人摸我。無人理就直接報警」、「警告，大叫，尋求協助」。

惟也有不少網民認為樓主自己亦有責任，「同情事主，但見到夠膽話『之後佢唔想被佢繼續煩就畀咗IG佢』就覺得可能事主都有責任」、「正常見到咁嘅都應該保持距離，事主竟然願意主動畀機會人進一步，唔可以話成件事自己攞嚟，但事主絕對有相當一部份責任」、「點解可以喺呢個情況下畀咗個IG條友？妳驚都識得閃開嗌唔好，但又咁順攤」、「事後仲會覆佢IG，仲話要解釋博cap圖公審，就少少幼稚」。