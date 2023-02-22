西灣河推拿店設無人生果檔　買家自行塞錢入箱　網民：人性嘅考驗

無人商店近年大行其道，惟經營者要面對偷竊的風險。有西灣河居民近日於網上發文分享，有推拿美容店於店門前設無人生果檔，店家將各式各樣的生果放置在1個架上，旁邊牆上鑲有收銀箱，生果架附近並無人看管，故相信要靠買家自律和憑良心將應付的錢塞進收銀箱。相關照片引起熱議，有網民認為太高估人性，「世上好多貪心的人，呢間舖個老闆天真得誇張」。



該名居民於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文貼出照片，寫道「西灣河……無人商店」。從照片見到1間推拿美容店於店門右側放置了1個黑色多層架，架上放有金桔、蕃薯乾、珍珠蜜棗、秋月梨、澳柑、南非橙及紫蕃薯，全部明碼實價，紫蕃薯1包10元、2包15元，金桔1籃15元，其餘一律10元。而架旁牆上鑲有收銀箱，箱上貼有手寫字「不設找換，請自投錢幣」。

帖文引起熱議，有網民擔心會有貪心者不付錢拿走生果，「原意係好，但好多貪心人」、「挑戰人性極限」、「人性嘅考驗」、「對市民咁有信心？」、「我覺得呢區未去到可以整無人商店」。有人說，「開得呢啲，就預咗會有壞人不守規矩。金錢損失事小，希望店主遇到壞人時唔好太唔開心啦」、「個收銀箱不理想，加固吧！」。

有網民則指出售賣的貨品品質不錯，「生果好平，品質不錯」、「我有買過蕃薯乾，幾好食」、「次次經過都有人拎上手睇」、「得閒去幫襯下，感覺幾好，祝生意興隆！」。