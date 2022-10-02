引擎蓋內驚見558粒核桃果實　車主揭真兇嬲唔落　後續處理超有愛

愛車被陌生人亂碰是車主們最怕遇上的事，美國1名車主早前外出度假1星期，回家打開富士（Subaru）座駕引擎蓋檢查車輛情況時，驚見內裏鋪滿了數百粒新鮮核桃。後來她仔細檢查，才發現1隻小松鼠藏身車頭內，於是細心地將共558顆核核慢慢取出，並將松鼠引出車外，處理手法獲網民大讚有愛。



美國1名車主早前外出度假1星期，回家打開富士（Subaru）座駕引擎蓋檢查車輛情況時，驚見內裏鋪滿了數百粒新鮮核桃。（fb「Wild Green Memes for Ecological Fiends」圖片）

1名居於美國的愛爾蘭女子於facebook群組上載相片，指日前外出度假1星期，期間富士（Subaru）座駕泊於家中沒有開動。回家後她便檢查車輛狀況，沒想到一打開引擎蓋，就發現內裏鋪滿了新鮮的核桃果實。仔細一看她更發現「真兇」，原來1隻小松鼠在她離家期間，「佔據」了引擎箱作為過冬的「食物儲藏室」。

女子想了想，決定將核桃逐一從車頭取出，點算過後發現足足有558顆。之後她再溫柔地將松鼠引出車外，期望牠能帶着「儲備」找到另一個適合過冬的地方，惟事後她亦坦言，對於令松鼠白忙一番感到難過及可惜。

車主仔細檢查，才發現1隻小松鼠藏身車頭內，於是細心地將共558顆核核慢慢取出，並將松鼠引出車外，處理手法獲網民大讚有愛。（fb「Wild Green Memes for Ecological Fiends」圖片）

帖文一出引來網民討論，不少人指女子非常聰明，記得檢查車輛情況才駕駛，「還好你開車前有檢查，否則引擎就要完了」、亦有人建議她仔細檢查車輛，「我敢保證車裏面不只558顆核桃，一定還有，只是藏在你找不到的地方」。

另有許多網民大讚女子處理事件的手法，認為她雖令松鼠「白做」，但過程中至少沒有傷害動物，笑言「松鼠一定傻眼，我忙了7天，你就這樣對待我」、「這就是我們對待其他生命應有的態度，除了蟑螂」。