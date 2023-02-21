獨得159億強力球彩票頭獎！幸運兒低調領獎金　為教育界做一善舉

美國「強力球」（Powerball）彩票在去年11月8日進行攪珠，開出破紀錄頭獎，獎金更高達20.4億美元（約159億港元）。一票獨中頭獎的得主姓名為卡斯特羅（Edwin Castro），不過他一直未有現身，直至在3個多月後終於登記領獎，但依然保持低調未有露面，但對能以獎金支持家鄉加州的公立學校感到高興。



加州彩票總監約翰遜（Alva Johnson）和副總監貝克爾（Carolyn Becker）周二(14日)在首府薩克拉門托舉行記者會，證實一票獨中頭獎的幸運兒名叫卡斯特羅（Edwin Castro）。（美聯社）

加州彩票總監約翰遜（Alva Johnson）和副總監貝克爾（Carolyn Becker）周二（14日）在首府薩克拉門托舉行記者會，證實去年11月一票獨中美國「強力球」彩票頭獎的幸運兒名叫卡斯特羅（Edwin Castro），該次攪珠號碼為10、33、41、47、56及強力球10號。

約翰遜解釋，卡斯特羅希望保持私隱，所以拒絕出席記者會，但亦透過聲明表示，對於這次中獎感到震驚和欣喜若狂，又指真正的贏家其實是加州公立學校系統，因教育界可以因為這次機會而獲得超過1.5億美元（約11.7億港元）。

他於聲明中亦表示，自己曾在加州的公立學校接受教育，今次參與「強力球」的目的之一，就是為州內各級公立學校提供補充資金，也很高興學校可以得益，形容這次攪珠對全州民眾而言都是巨大勝利。

出售中獎彩票的店舖店主查哈耶德（Joe Chahayed）亦連帶獲得100萬美元（約780萬港元）獎金。（YouTube影片截圖）

根據加州的規定，博彩當局必須公開「強力球」幸運得主姓名，但不得公開住址等其他訊息。而中獎幸運兒可以選擇分29年領取全數獎金，或一次過領取扣稅後獎金9.97億美元（約77.7億港元），卡斯特羅最後選擇一次提取獎金。

至於出售中獎彩票的店舖店主查哈耶德（Joe Chahayed）亦連帶獲得100萬美元（約780萬港元）獎金。他向當地傳媒表達驚訝及興奮之情，稱儘管他不知誰中頭獎，但仍希望是當地人。他計劃將獎金花在其5個孩子身上，並撥出一部分捐贈社區。

（CNN）