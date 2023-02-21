國際母語日丨團體推廣東話童謠書　盼小朋友唱住歌承傳香港文化

現在要你唱一首兒歌，在《Baby Shark》以外你會想起哪一首？適逢聯合國教科文組織訂立的國際母語日（International Mother Language Day，IMLD），有致力推廣廣東話的教育團體推出全港首本廣東話音樂啟蒙書，期望本地小朋友在唱遊和親子互動中能愛上學習語文及認識廣東話文化。



致力推廣粵語兒歌的本地教育團體「天晴童謠」趁國際母語日，推出全港首本廣東話音樂啟蒙書《小小鋼琴家》。（受訪者提供）

從上世紀六十至九十年代，家家戶戶的小朋友對廣東話兒歌都耳熟能詳，甚至會有一年一度的兒歌頒獎典禮，成就一首又一首經典回憶。每年2月21日是聯合國教科文組織訂立的國際母語日（International Mother Language Day，IMLD），目標是向全球宣傳保護語言的重要，並促進母語傳播活動，以避免地球上語言大量消失。

資料顯示，88.1%香港居民的母語是廣東話，不過在英語被視為「精英」語言、「重英輕中」的教育文化下，下一代的語文基礎變得薄弱，更失去認識傳統文化和本土歷史的興趣。有見及此，致力推廣粵語兒歌的本地教育團體「天晴童謠」趁國際母語日，推出全港首本廣東話音樂啟蒙書《小小鋼琴家》，目的是透過創作和重製經典廣東話兒歌，讓家長在選擇播放兒歌影片時有多一個選擇。

「天晴童謠」期望本地小朋友在唱遊和親子互動中能愛上學習語文及認識廣東話文化。。（受訪者提供）

團體創辦人「波波姐姐」表示，一直擔心廣東話很快會消失，盼望利用兒歌作為媒介，承載香港文化並承傳予下一代，成為本地小朋友成長的養份：「兒歌不僅是洗腦口水歌，我們小時候在兒歌中學到了不少傳統價值和道理，例如講述團結的《一支竹仔》，或是在歌曲當感受到廣東話的語感，好像《月光光》等，所以我們相信這一代的小朋友也需要他們的兒歌！」

廣東話兒歌書收錄了一系列以香港文化為主題的歌曲，包括《點心歌》、《媽媽帶我去搭叮叮》、《中秋節歌》等，創作人希望以兒歌把生活常識和德育文化融入歌詞，讓香港小朋友能透過唱兒歌學習良好品格，有個愉快童年。團體同時與慈善機構合作舉行義賣，收益會用作為基層及長者提供免費膳食，以及贊助學校獎學金。