開心Share？1人1個「英文融入廣東話」例子　網民提經典：同朕…

說話又中又英並非「ABC」專利，不少港人說話都會中英夾雜。近日有網民在討論區發文探討有什麼英文字已經完美融入廣東話，成為生活的一部分。帖文引來網民熱議，不少人都大舉例子，如：做facial（美容）、開心share（分享）、Scan QR code（掃二維碼）等。



不少港人說話都會中英夾雜，常用字例如Check（檢查）簡直是深入民心。（《帝女花》劇照）

樓主在連登討論區以「有乜嘢英文字，已經係廣東話嘅一部分」為題發帖，然後就拋磚引玉給例子，包括「Send出去、Book枱、For你咁用、Suppose係咁」等。

樓主的例子亦有堪稱「經典永恆」的「同朕Check吓」，勾起不少網民回憶。有網民就以「方中Sir」做回應，實行以經典致敬經典！另外還有不少人舉例，「schedule，講『日程』真係毛管戙」、「我阿媽70歲都講『快勞』（File）」、「Save咗未，好少講儲存」。

有網民就以「方中Sir」做例子。（《新紮師妹》劇照）

以下就總結了「10大融入日常生活的英文字」，不妨「Test」一下自己是不是都會中英夾雜講！

1. 今日要Present（今日要匯報）

2. 拎個File嚟（拎個文件夾嚟）

3. Mark落Schedule（記落日程）

4.幫我scan 份嘢（幫我掃描份嘢）

5. 要去print野（要去印嘢）

6. Send咗Email畀你喇（傳送咗電郵畀你喇）

7. 一齊食Lunch？（一齊食午餐？）

8. 我哋過咗last order（我哋過咗最後落單時間）

9. Claim保險（索償保險）

10. Call貨Van（電召客貨車）