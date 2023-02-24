移民英國｜港女超市泊車疑遇撞車黨　遭隔籬車主指控刮花車尾索賠

在英國駕車要小心，勿誤墮「撞車黨」陷阱！有移民英國的港女於網上發文，表示懷疑遇到撞車黨，稱在連鎖超市Tesco外泊車時，遭相鄰車主指控刮花車尾，要求索取汽車保險資料索賠。她十分肯定自己泊車時沒碰撞到其他車，惟與對方交換了電話號碼處理事件，隔了一陣子該車主致電要求告知保險公司名稱，她不知如何處理下，發文向網民求助。

不少熱心網民留言教路指出，「你有冇裝車cam？會唔會呢啲人專吼冇裝車cam嘅人搵食？」、「人都走咗喇，仲使聽佢電話？直接block得」、「保險公司之間是可以互查，不需要你畀的」。



有移民英國的港女於網上發文表示懷疑遇到撞車黨，稱在連鎖超市Tesco外泊車時，遭相鄰車主指控刮花車尾。（示意圖／Unsplash圖片）

該名港女於fb群組「英國香港人生活交流區」發文表示，日前駕車到連鎖超市Tesco外泊車時，「隔籬車司機落車同我講，啱啱我泊車時刮花佢車尾（指出一條很細的刮痕）」，車主聲稱有目擊證人，並展示手機已存入證人的聯絡資料，要求索取其汽車保險資料索賠。

她當時嚴正指出，「肯定冇撞到你，你可以報警」，車主最終沒報警，她亦沒有告知對方汽車保險資料，但交換了電話號碼，然後車主就離開。隔了一陣子，該車主致電要求告知保險公司名稱，「聲稱佢保險公司需要知道我保險公司名」，她不知如何處理，因而向網民求助。

相鄰車主指控刮花車尾，要求索取汽車保險資料索賠。（示意圖／Getty Images）

不少網民留言認為，樓主不應告知對方電話號碼，「做咩畀電話佢，你都話冇撞到佢，你想識多個friend？」、「唔會理佢囉」，有人笑言「叫佢講中文」。

有網民教路，「乜嘢資料都唔好畀佢扮唔識英文，再指示佢所有超市car park都有CCTV，馬上邀請佢一齊入去搵經理協助，如果件事係假的話佢一定即閃」、「你架車有冇花痕？同埋佢話嗰條花痕有無你架車啲油？」、「你車有冇cam？有嘅話同佢講已經將條片畀咗自己保險公司，佢哋研究完有需要會搵返佢跟進。你乜資料唔好畀佢，鬥大，我覺得佢坤你」。

有移民英國的港女於網上發文表示懷疑遇到撞車黨。（Unsplash圖片）

有網民建議她先向警察及保險公司備案，「你最好report to police備案（可以網上report），對方保險公司係不會直接找你，而係找你的保險公司，畀我就一定唔畀details對方，因為冇撞過，除非佢睇住我撞」、「知你車牌，對方保險公司要搵你保險公司唔難，佢都係問下你，你一定要同你自己保險公司講有樣問題，你自己保險會同對方理論，但係你唔理，到搵你嘅時侯，就當你撞咗人哋車走咗去，對方保險公司搵你，你問佢咩公司、電話、搵邊個，交返畀你保險公司」。

有網民分享類似經歷稱，「我都係喺Tesco俾人冤枉過，一天突然收到保險公司電話，有人投訴我6個月前撞到佢架車，有證人，保險公司已代我賠償，要我承認，我話冇呀，書信往來幾個月，結果我換保險公司，但冇咗三年no claim bonus（無索償折扣），新保險多百幾鎊，當破財擋災囉！」。