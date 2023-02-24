移民英國｜街道驚現恐怖「白點」　港女急求問　網民揭真身是好物

【移民英國／須知】移居到其他國家難免遇到新奇事物，有移民英國港女於網上發文表示，在英國常看到街道上有「白色點點」，初時以為是「亂吐的香口膠」或「雀屎」，但「又唔多似」，遂在網上發帖求解答疑問。有網民認出「白色點點」真身原來超有用，也是很好的指標。



移居到其他國家難免遇到新奇事物。（資料圖片）

該移民英國港女於facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人 UK Manchester Hong Kong Group」發文表示：「有個好無聊嘅問題：我成日見街道上有白色點點其實係乜嘢？」

樓主指出，初初抵達英國時，以為街道上的「白色點點」是別人吃完香口膠亂吐的產物，但「睇下睇下又無理由咁密」；後來樓主猜想是否「雀屎」，惟「見多咗又唔多似」，故發帖求問其他網民意見。

樓主見到街道上有「白色點點」，疑惑究竟是什麼東西。（Facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人 UK Manchester Hong Kong Group」）

帖文引來網民熱議，有人認為如樓主所言是「香口膠」，然而隨即有其他網民反駁「邊有咁多香口膠呀，咁都信」，樓主亦補充不少街道、馬路中央都有「白色點點」，疑惑「唔會車來車往走去馬路中央吐啩？」。

另有網民眼利認出這些「白色點點」其實是「地衣」，「青苔啲friend」、「空氣好先至會出現」、「喺香港真係唔係咁常見到有」，獲其他網民認同。樓主看後也相信「白色點點」就是「地衣」，「你啱，我上網睇返類似嘅圖片搵references， 都話係lichen（地衣）」，驚歎「長知識了。城市人有時真係要多啲了解大自然。喺新地方要學下認識週圍環境，咪自己嚇自己」。

帖文引來網民議論紛紛。（Facebook群組「曼徹斯特香港谷 英國 曼城 香港人 UK Manchester Hong Kong Group」）

根據本港環保團體「綠色力量」網頁，「地衣」是藻類和真菌共生體，按外觀形態可分為「枝狀地衣」、「葉狀地衣」和「殼狀地衣」，形容「地衣」是「最佳的空氣潔淨指標」，當中「枝狀地衣」對空氣污染最為敏感，「葉狀地衣」次之，最後是「殼狀地衣」。

3種「地衣」生態如下▼▼▼

翻查資料，如果空氣質素好，就能看見較多種類及數量的地衣，意味愈多地衣，空氣質素就愈好，反之亦然。