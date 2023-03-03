尖沙咀四級火｜火勢猛烈震撼如災難片　網民致敬消防：生命作賭注

【尖沙咀大火／海員之家／四級火】尖沙咀中間道「海員之家」重建地盤周四（2日）晚上11時許發生大火，由於火勢猛烈，波及附近多幢大廈，及後升級為四級火，火警焚燒逾9小時後，於今晨（3日）8時半大致被救熄。不少網民昨日徹夜追蹤最新消息，直言「好似拍緊災難片」、「燒到咁誇張，希望無人有事」，網民亦對到場救火的消防員深表敬意，「感謝消防英雄！多謝您哋咁辛苦冒住生命危險救火，祝福您們永遠平安，健康快樂！」。



海員之家重建地盤的天台天秤起火。（黃江奇攝）

起火的「海員之家」重建地盤昨夜整幢大廈冒出熊熊火光，火屑隨風四處飄散，加上工地有大量建築材料及只有臨時消防設施，增加救援難度。消防處最終動員共250名消防員及救護員，出動66部消防車及4部救護車，派出兩喉3隊煙帽隊灌救。

火警引起全城關注，有網民於連登討論區以「喺現場見到消防員呢份工真係好黐線」為題發文並貼出照片，可見到有名消防員於雲梯上拿着消防喉對着大廈灑水，而棚架正搖搖欲墜，樓主大呼「地盤啲雜物，係咁跌落去佢個頭到，生命作賭注，留下了英雄故事，嗰一刻佢到底諗緊啲咩」。

不少網民紛紛於討論區及消防處fb專頁向消防員致敬，表示「真心respect」、「孭住十幾公斤裝備，着住套黃金戰衣，喺火場呢啲高溫環境爬四十幾層樓梯上天台」、「樓入面咩嘢消防系統都無，要駁街喉攞住條水喉遂層救上去，真係搵命博！」、「我知不受控上嚟可以好大件事，辛苦！」、「辛苦了，感謝你哋守護香港」、「希望每一位消防員都安全平安返屋企」、「祝願所有救援人員都平安，一切順利，無情的火也盡快熄滅」。

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