其實自己一個更開心！網民數1人旅行5大好處：自決食住行零黑面

自從各地通關，不少人一早安排好旅遊行程，但與相約親友一同出遊，卻又時常發生爭執。最近有網民發文大讚1個人去旅行的5大好處，直言「一個人去旅行其實從來唔係問題」，例如毋須與其他人遷就旅行的日期，在安排酒店、景點、餐廳和作息時間上，也能完全依照個人喜好，縱使在外人眼中獨自旅遊是孤獨的表現，「但其實正正係享受自己可以獨處嘅時光，既寧靜，又自由」。



有網民發文大讚獨遊的5大好處，例如毋須與其他人遷就旅行的日期，在安排酒店、景點、餐廳和作息時間上，也能完全依照個人喜好。（電影《七月與安生》劇照）

該名網民在連登討論區以「一個人去旅行其實從來唔係問題」以題發文，列出獨遊的5大吸引之處。樓主先指出，早在出發前，1人旅遊便能獨自安排好所有酒店、機票等事宜，「唔會拖，亦唔會有任何糾紛」。其次，即使出發後，自己亦能在行程安排上全權話事，預先找數個感興趣的景點，到達當地後才視乎情況再作安排，「想去邊就去邊，唔會有既定行程」。

第3個好處與「食」有關，樓主表示由於不必顧及其他人的飲食習慣，按自己喜好選擇餐廳，至於或遇上不歡迎1人用膳的餐廳， 樓主則認為餐廳眾多，「總會搵到有餐廳歡迎，咁多地方，一定唔止一間，一定會有餐廳做你生意」。另外，在逛街和觀光方面，樓主大讚自己旅行的話，大可花多點時間逗留在感興趣的地方，感到沉悶時也能立即離開，完全不需理會同行親友的臉色，「唔使理其他人會唔會黑面」。

最後，樓主指1個人去旅行也方便作息安排，甚至有更好的睡眠質素，「唔使怕有鼻鼾，亦唔使怕早起身趕行程」，睡到黃朝百晏也無人理會，自己決定每天外出的時間。樓主在文中表示，他也不否認獨自去旅行是孤獨的表現，但換來的卻是真正的寧靜和自由，「一個人去旅行，其實正正係享受自己可以獨處嘅時光，既寧靜，又自由」。

樓主在文中表示，他也不否認獨自去旅行是孤獨的表現，但換來的卻是真正的寧靜和自由。（《愛的迫降》劇照）

樓主的觀點引來不少網民認同，指自己亦會盡最避免相約一大群人去旅行，因為往往會吵架而影響心情，「其實係幾爽，最怕一大班人」、「啱啱喺日本自己玩咗十日返嚟，聽到人講日本邊使玩咁多日個類說話我都一笑置之，自己一丁友想玩幾多日咪幾多日囉」、「自己1個人，食完嗰樣嘢覺得好食，行一陣返轉頭再食過」、「唔使理人，獨遊返唔到轉頭，真係好正」、「唔使睇面色係好重要」、「一個人去個記憶可以維持好耐，因為自己一手一腳plan同搵路，唯一唔好係食嘢無得試多幾樣」。

不過，亦有人持相反意見，指出獨遊在飲食等方面的限制，「兩個人去食嘢都唔可以試到好多嘢，一個人食，試得仲少」、「如果想影相打卡，要厚面皮叫唔識嘅路人幫你影」。