洋葱！曾嫌帶爸媽旅行太麻煩　母患癌病逝　阿仔見一遺物難捨痛哭

「珍惜眼前人」的道理已是老生常談，但往往在親身經歷的時候才印象深刻。有網民最近就發文分享，稱多年前與父母一起歐遊，過程不斷與兩老爭執，自己用心安排的行程亦被嫌棄。不過，樓主坦言縱使自己萬般不願，但假如還有機會，他仍會帶父母出遊。事緣樓主的母親早前病逝，最近他在家中整理遺物，才發現媽媽生前都會將一家人旅行的照片沖印並放入相簿，還會寫上當天發生的事，其中一句「期待下次旅程」更讓樓主忍不住淚水，慨嘆「記得要趁屋企人仲健在有氣有力嘅時候同佢哋去多啲地方，建立多啲回憶」。



有網民在討論區發文，文初大呻與父母出遊的種種麻煩事，例如對外國食物「嫌三嫌四」，又會經常要求回酒店体息。（《若是一個人》劇照）

該名網民在連登討論區以「警世文 同老豆老母去旅行」為題發文，文初首先奉勸其他網民「決定同佢哋（父母）去旅行之前請你三思」，訴說早年曾與父母到歐洲旅遊，在吃喝方面就已有拗撬，兩老常抱怨食物不合口味，如樓主花數萬元帶他們到瑞士吃芝士火鍋，父母卻稱味道太苦、鍋底太濃稠，更稱寧願吃中餐。

樓主續稱，即使他悉心安排在每個地點均逗留4天，放慢行程節奏，惟父母總會「三句唔埋就話地下啲石仔路好難行，要返酒店休息」，或者認為當地風景並不特別，批評「XXXX都有啦，使咩搭10幾個鐘頭飛機過嚟睇」。至於逛街購物的行程，樓主稱其父母更會指着當地的土產特色小店，「話呢個屋企樓下超市都有，使咩喺度買」。

不過，樓主的母親在歐遊後確診患癌，不久前病逝，樓主在家中整理遺物時，才發現母親將當年旅行的相片一一沖曬，並保留在相簿內，其中1句小註解更讓樓主痛哭。（《Start-Up》劇照）

父母在旅行時的種種行徑均讓樓主既心灰意冷又憤怒，「我帶你嚟呢度係見識下原來世界係咁闊，咁多嘢睇，但你嘅思想仍然將自己困喺香港呢個漁村入邊，咁我帶你來做乜嘢？」。儘管如此，樓主仍在文中表示，假如還有機會，自己仍會再帶父母一起旅行。

樓主解釋，母親在歐遊後確診患上末期淋巴癌，全家人包括母親本人都希望「舒舒服服」地離開，因此沒有接受治療。母親難敵病魔，臉色一天比一天蒼白，後期甚至要吃止痛藥才能入睡，至日前不幸離世。樓主最近執拾其遺物時才發現母親的1本相簿，內裏全都是當年與樓主歐遊的照片，相片後方更寫着拍攝當天的趣事，或者與樓主吵架的原因等，其中1張更寫道「期待下次旅程」，自問堅強的樓主看到照片的一刻仍不禁痛哭。

樓主在文中表示，他想「警世」的並非與父母旅行有多麻煩，而是要趁家人還有氣力的時候，帶他們多出去走走，建立美好回憶，「千祈唔好畀自己後悔，失去後先懂得珍惜」。

樓主勸喻一眾為人子女的網民，應趁家人還有氣有力時，帶他們多外出遊玩，以下美好回憶。（《Hi Bye, Mama》劇照）

帖文很快引來網民留言，不少人同樣感嘆自己父母亦喜怒不形於色，「父母係咁，口講就嫌三嫌四，其實內心好多謝個仔帶佢旅行」、「我老豆老母都係，但知佢哋唔想我使錢喺佢哋度，唔使請佢哋去，留返啲錢畀自己傍身」、「我每年都全家人最少去一次旅行，雖然好貴， 但回憶真係無價」、「伯母佢一定好開心你帶過佢去咁多地方」。