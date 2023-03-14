美國女子抖音婚禮片聲稱嫁繼父　網民狂鬧離譜　主角突澄清真相！

最近一名美國女子在網上分享她與丈夫的婚禮片段，但令人震驚的是，該女子竟聲稱是與繼父結婚，更非常自豪的表示：「嫁給繼父是我做過最好的決定。」她甚至在片段描述中加上標籤「#MarryYourMomsEx（嫁給妳媽媽的前任）」，言論引起大批網民熱議。



克莉絲蒂（Christy）近日在Tiktok上載她與丈夫在拉斯維加斯舉行婚禮的片段，片中可見丈夫雙手攬着克莉絲蒂，雙方又親吻彼此，相當恩愛。（TikTok@christywho_影片截圖）

美國女子克莉絲蒂（Christy）近日在Tiktok上載她與丈夫在拉斯維加斯舉行婚禮的片段，片中可見丈夫雙手緊擁克莉絲蒂，雙方親吻彼此，相當恩愛。不過令人咋舌的是，克莉絲蒂自爆丈夫是她的繼父，甚至在片段描述中加上標籤「#MarryYourMomsEx（嫁給妳媽媽的前任）」，令片段引來大量網民批評。

網民紛紛留言抨擊他們不顧克莉絲蒂媽媽的感受，非常離譜，「我還以為我看錯了，這世界太瘋狂了」、「希望這不是真的…」、「世上這麼多男人，就是要嫁給你繼父嗎」。克莉絲蒂後來回覆網民指，媽媽非常支持兩人結婚，而且當日亦有出席婚禮。

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克莉絲蒂續指，繼父並不是從小撫養她長大的人，雙方認識時自己早已成年，和繼父在一起後，她和媽媽的關係也沒有變差，直到現在都還有談話，而克莉絲蒂與丈夫婚前更已生下2位子女，兩人關係恩愛無比。

由於克莉絲蒂在網上持續被關注，亦常常被網民留下負面評語，她日前上傳澄清影片，表示丈夫其實不是她的繼父，而是她哥哥的死黨。她解釋，哥哥因駕駛電單車發生意外身亡，丈夫事後一直在照顧她，對她不離不棄，兩人朝夕相處發展成情侶，最後決定步入婚姻。

網友們看到真相後雖然鬆了一口氣，但仍感到不解，「所以妳一開始為什麼要說他是妳的繼父」、「你對繼夫的定義是不是有誤會了」、「這故事的轉折也太突然」。亦有網民送上祝福，「希望你們日後生活快樂」、「獲得幸福是好事」。

（紐約時報、TikTok@christywho_、IG@christywho_）