驚悚婚禮！新娘行禮突猝死　家人竟要妹妹頂替代嫁完婚　結局是…

印度日前發生了1場令人咋舌的婚禮，新娘於婚禮進行時突然心臟病發猝死，她的家人竟然未有腰斬或取消儀式，反而想出個「李代桃僵」的計劃，找新娘的妹妹臨時頂替代嫁！當妹妹被迫穿上剛死去姐姐的禮服，嫁給原本是姐夫的新郎時，新娘的遺體則一直留在停屍間，直至原屬於她的婚禮結束後，屍體才獲安排火化。



印度古吉拉特邦（Gujarat）新娘赫塔爾（Hetal）於婚禮中猝死，家人竟然沒有即時取消婚禮，而是找了她的妹妹頂替出嫁。（網上圖片）

綜合外媒報道，日前在印度古吉拉特邦（Gujarat）巴夫那加爾市（Bhavnagar），新娘赫塔爾（Hetal）於婚禮中猝死。這場婚禮在當地1間神廟前舉行，婚禮進行時赫塔爾突然感到頭暈不適，後更昏迷倒地。家人安排會場繼續播放歌曲穩定賓客情緒，同時將昏迷的赫塔爾送到醫院，卻被醫生告知赫塔爾已不幸死於心臟病。

在赫塔爾家人傷心之際，她的親戚竟表示，不能讓新郎維沙爾（Vishal）和他的家人「空手而歸」，立即提出了「婚禮B計劃」，要求赫塔爾的妹妹臨時接替做新娘，嫁給原本是她姐夫的維沙爾。

赫塔爾的遺體就被安置在醫院的停屍間直至婚禮結束才進行火化。（GettyImages）

而赫塔爾的父親拉托爾（Jinabhai Rathore）為確保婚禮能順利進行，竟亦同意計劃，命令小女兒換上赫塔爾的禮服即時出嫁。眾人甚至來不及處理赫塔爾的後事，就匆匆返回婚禮現場，而赫塔爾的遺體就被安置在醫院的停屍間，直至婚禮結束才安排進行火化。

（綜合）