移民英國不滿｜港男移英失望　狂數移英港人5宗罪：最憎就係移英X

【移民英國／須知／BNO VISA】近年不少港人移民英國，但亦增加磨擦。有早期移民英國港男就在討論區發千字文，力數後期移民英國港人5大罪狀，明言「呢幾年所見嘅嘢，我除咗失望，只有失望。作為一個移英X，我最憎就係移英X」。帖文引來移英網民熱議，認為「做好自己算」；也有人同意樓主所言，「而家喺樓下見到香港人，笑都唔笑，莫講話打招呼」。



近年不少港人移民英國。（示意圖／資料圖片）

該移民英國港男於連登討論區以「作為一個移英X，我最憎就係移英X」為題發文，並被轉載至多個移民英國港人生活群組。樓主表示，自己是2021年英國政府容許合資格香港居民申請英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」簽證移民英國後，最早期移民到英國的港人之一，形容2021年移民英國港人「好有愛」，「明明互不認識，喺超市撞見會主動關心你；見你未有車，會主動問使唔使車你返屋企，甚至整香港食物會特登整多份畀你，因為佢哋知道自己思鄉時，你一樣思鄉」。

不過樓主直言，後期移民英國港人令他大失所望，「呢幾年所見嘅嘢，我除咗失望，只有失望」。他舉例，後期移民英國港人很多是有錢人不愁工作生活，「個個都買New Build獨立屋，形成各地大大小小所謂『香港村』，有人成部車運嚟英國，而大部份，都係唔使返工終日講飲講食」。

樓主直言，後期移民英國港人令他大失所望。（示意圖／資料圖片）

樓主又列出後期移民英國港人5大「罪狀」，包括「點解喺啲地區谷講政治無人有反應，但講LIDL（超級市場）有椰子味雪糕、有特價出前一丁就衝去搶？」、「點解好意思買成車黃Label特價貨？」、「點解放上谷仲有人會覺得搶到黃Label係成就？」、「你哋係咪唔知英國而家Living Crisis（生存危機），求助Food Bank（食物銀行）嘅人係歷年新高，有英國人可以窮到買完食物無錢開暖氣？」、「點解唔可以留返啲嘢畀最有需要嘅人？」。

樓主最後表示，好人仍然很多，奈何「一粒老鼠屎整死一鍋粥」，「畢竟2021年嘅移英X，同2023年嘅移英X，分別實在太大。作為一個移英X，我最憎就係移英X」。

帖文引來移民英國網民熱議。（示意圖／資料圖片）

帖文引來移民英國網民熱議，認為「做好自己算」，「之前喺街見到都係LOTR（Leave Outside the Rules，特許入境許可）的香港人，一定打招呼抄牌，有咩問題互相聯絡；相反而家喺樓下見到香港人，笑都唔笑，莫講話打招呼」、「不過真係做好自己先，再睇下點幫一啲身邊同有需要嘅」。