移民英國後悔｜港男力數英國老人3宗罪呻：頂唔順　網民建議咁做

【移民英國/須知/後悔】移民在外,少不免與當地人交流,不過有移民英國港男於討論區發文分享經歷,並列出英國老人家3大「罪狀」,直指「頂英國啲老人家唔順」。帖文引來網民熱議,有人看後認為是樓主過分認真,「好明顯人哋係想搞下gag,樓主你太認真了」、「反而顯出人哋老人家都好幽默」;也有網民表示,如無法忍受可回流香港,「返嚟香港好過啦」、「香港始終都係我哋屋企」。



移民在外,有不少問題要留意。(示意圖/資料圖片)

該移民英國港男於連登討論區以「頂英國啲老人家唔順」為題發文,講述自己在英國生活點滴,同時列出英國老人家問題,主要在購物方面。

第一:樓主指出,有次與太太到超級市場購物,他推着手推車到路口,卻見到有老伯「企正喺度」,令他進退兩難,「我讓佢又唔肯出,好似我阻住佢咁,我唯有照行」。沒想到,樓主經過老伯時,對方竟「陰陰嘴」笑着向他說「Woman, the leader(女人是領導者)」,才發現原來該老伯與他一樣,都是推手推車跟在太太身後購物。

移民英國的樓主發文分享自己的經歷。(示意圖/資料圖片)

第二:樓主表示,有次買情人節朱古力,遇到1名坐着電動輪椅的老婆婆,對方向他說「Step away from the chocolate it’s terrible to you(遠離朱古力,它對你來說是相當糟糕」。樓主於是回應自己足夠「纖瘦」可以吃更多。

第三:樓主憶述,有次在超級市場排隊付款,前面有老伯把分隔棒擺放於輸送帶上「閘住佢買啲嘢」,並看着他說「Make sure I’m not paying for you(確保我沒有幫你付錢)」。

帖文引來網民熱議,有網民認為,如果無法忍受英國生活,大可回流香港。(示意圖/資料圖片)

帖文引來網民熱議,有網民認為,如果無法忍受英國生活,可回流香港,「返嚟香港好過啦,英國根本係陷阱嚟」、「而家復常,返嚟都好容易,香港始終都係我哋屋企」。

也有網民認為是樓主過分認真,「嗰3個case好明顯人哋係想搞下gag,樓主你太認真了」、「有無覺得出錯po,反而顯出人哋老人家都好幽默」、「其實要睇埋語氣,如果佢係笑笑口咁講我覺得OK」、「英式冷笑話,有時聽到都唔知畀咩反應;但識得講呢種笑話,其實要有點聰明」、「下,幾正喎,又幽默」。