移民英國後悔｜港男力數英國老人3宗罪呻：頂唔順　網民建議咁做

【移民英國／須知／後悔】移民在外，少不免與當地人交流，不過有移民英國港男於討論區發文分享經歷，並列出英國老人家3大「罪狀」，直指「頂英國啲老人家唔順」。帖文引來網民熱議，有人看後認為是樓主過分認真，「好明顯人哋係想搞下gag，樓主你太認真了」、「反而顯出人哋老人家都好幽默」；也有網民表示，如無法忍受可回流香港，「返嚟香港好過啦」、「香港始終都係我哋屋企」。



移民在外，有不少問題要留意。（示意圖／資料圖片）

該移民英國港男於連登討論區以「頂英國啲老人家唔順」為題發文，講述自己在英國生活點滴，同時列出英國老人家問題，主要在購物方面。

第一：樓主指出，有次與太太到超級市場購物，他推着手推車到路口，卻見到有老伯「企正喺度」，令他進退兩難，「我讓佢又唔肯出，好似我阻住佢咁，我唯有照行」。沒想到，樓主經過老伯時，對方竟「陰陰嘴」笑着向他說「Woman, the leader（女人是領導者）」，才發現原來該老伯與他一樣，都是推手推車跟在太太身後購物。

移民英國的樓主發文分享自己的經歷。（示意圖／資料圖片）

第二：樓主表示，有次買情人節朱古力，遇到1名坐着電動輪椅的老婆婆，對方向他說「Step away from the chocolate it’s terrible to you（遠離朱古力，它對你來說是相當糟糕」。樓主於是回應自己足夠「纖瘦」可以吃更多。

第三：樓主憶述，有次在超級市場排隊付款，前面有老伯把分隔棒擺放於輸送帶上「閘住佢買啲嘢」，並看着他說「Make sure I’m not paying for you（確保我沒有幫你付錢）」。

帖文引來網民熱議，有網民認為，如果無法忍受英國生活，大可回流香港。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民熱議，有網民認為，如果無法忍受英國生活，可回流香港，「返嚟香港好過啦，英國根本係陷阱嚟」、「而家復常，返嚟都好容易，香港始終都係我哋屋企」。

也有網民認為是樓主過分認真，「嗰3個case好明顯人哋係想搞下gag，樓主你太認真了」、「有無覺得出錯po，反而顯出人哋老人家都好幽默」、「其實要睇埋語氣，如果佢係笑笑口咁講我覺得OK」、「英式冷笑話，有時聽到都唔知畀咩反應；但識得講呢種笑話，其實要有點聰明」、「下，幾正喎，又幽默」。