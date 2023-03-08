收前女友喜帖　港男懶理勸告堅持去婚禮：想佢尷尬　結局傷心後悔

那些年錯過的愛情。有港男日前發文，表示收到分手幾年的前度的喜帖，雖然自己也已有女友，但出於「想前度後悔」、「等佢老公眼冤」等心態，港男「唔爭氣」地出席了前女友的婚禮，結果不但沒有撼動對方分毫，反而令自己徒添寂寞懊悔。不少網民都認為他「自己攞嚟」，更批評他「忘不了前任、對不起現任，錯晒」。



有港男收到前女友喜帖，不顧朋友勸阻堅持出席。他本想令前度後悔又或是令她丈夫「眼冤」，沒想到看到前女友穿上婚紗的身影後，才知道後悔的是自己。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

該名港男在香港討論區以「琴日去完前度婚禮後有感」為題發文，稱與前女友已分手好幾年，現已各自找到另一半。他憶述當時分手由前女友提出，又訴說自己十分喜歡對方，「佢覺得同我一齊睇唔到未來，嗰陣嘅我都畀唔到咩嘢承諾佢」。分手不久，前女友就找到了伴侶，並拍拖至今；至於他自己最終亦收穫了愛情，找到了現任女友。

早前，樓主收到前女友的喜帖，雖然身邊的人全都勸他不要出席，但他充耳不聞，更「好唔爭氣」地去了前女友婚禮。他自問抱着希望前度後悔、希望她的婚禮尷尬的心情出席，「或者會對我餘情未了，後悔同佢而家嗰位老公一齊。又可能係我想令到佢個婚禮尷尬收場，等佢老公見到我眼冤」。

但是，當他看到前度穿上婚紗的樣子，心中落寞不已，「前度着起婚紗嘅樣真係好靚，有一刻諗過如果新郎係我會有幾好呢」。於是拍照時他提出與新娘獨照，將新郎排除在外，當他見到新郎一臉不悅，他心中痛快極了。但是回家看到那張照片，樓主才發現到頭來悔恨及傷心的不是前度或她丈夫，而是自己，於是感慨表示「愛唔到最後真係好遺憾」。

港男表示原本是抱着「想前度後悔」、「等佢老公眼冤」等心態，沒想到最終失落的是自己。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

帖文引來網民熱議，很多人認為樓主的行為證明了這些年來他沒有長進，而他的前女友提出分手是正確選擇，「在別人眼中，你還是那個沒未來嘅人」、「你思想仲係個小朋友」、「你都有另一半啦，諗咁多過去咗嘅嘢都無謂」。

另外，也有不少人好奇到底出於什麼心態才會請前度出席自己婚禮，有人認為是禮金，有人認為是炫耀，「錢囉！人情可能都成千㗎！」、「想畀EX睇下自己而家幾開心」。不過大部份人都認為不出席才是明智之舉，「係我就唔會去，好老尷」、「好心你，有另一半就咪鬼去喇」。