尷尬婚禮！酒店擺酒　新娘竟坐巨型天鵝仲咁做超震撼　網民：好土

每對籌劃結婚的新人都想打造最完美、最特別的婚禮，但「特別」過頭反而會引起他人笑話！較早前內地就有酒店在婚禮使用特別的進場方式，新娘先是坐在巨型天鵝上，並由天花板從天而降，再配上射燈和色彩繽紛燈光，有別於走路登場婚禮，連婚攝從業者都表示是首次遇見這種進場方式，覺得很是震撼。片段在網絡上瘋傳，網民認為沒有美感，更直呼「很詭異」，表示絕對不想要這種婚禮。



內地有酒店在婚禮使用特別的進場方式，新娘先是坐在巨型天鵝上，並由天花板從天而降，再配上射燈和色彩繽紛燈光，連婚攝從業者都表示首次遇見這種進場方式，覺得很是震撼。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，內地河北省（15日）有新人在酒店舉行婚禮，新娘先是乘搭巨型天鵝從天花板進場，天鵝頸上掛着一朵大紅花，翅膀緩緩拍動著，加上燈光照射下，非常惹人注目。婚禮主持人向來賓介紹，稱「相傳天鵝被視為忠誠和永恆愛情的象徵，天鵝是和平善良、真誠勇敢、志向高遠的象徵，自古以來人們稱之為『美善天使』」。

從圖片可見，天鵝頸上不僅掛着一朵大紅花，四周還有着耀眼的五彩光芒作配合，拼在一起很是觸目。當時在場的攝影師秦先生亦表示，原來新娘乘坐巨型天鵝登場是酒店的特色，是想為新娘子打造不一樣的入場方式，有別於他人走路，但他也是第一次見「感覺挺震撼的」。

攝影師秦先生表示，新娘乘坐巨型天鵝登場是酒店特色，目的是想為新娘子打造不一樣的入場方式。（網上影片截圖）

這樣「特別」的進場方式在網絡上瘋傳，網民認為完全沒有美感，反而覺得很恐怖，「色調很詭異」、「感覺好土」、「婚禮可以接地氣，但別接地府」、「我以為觀音降世」、「駕鶴西去…是啥意思」、「震撼還是震驚」、「掉下來就是另一個故事」；亦有人表示絕對不想要這種婚禮「我婚禮要是這個樣子，我閨蜜嘲笑我一輩子」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。