機場的士司機赤腳推車　片主：慳石油氣小貼士　網民爆笑：人力車

何解不踩油門要自己推車？有的士司機於網上分享一段行家做出奇葩行為的影片，他於機場的士站排隊等接客時，目擊前車司機赤腳推車向前。影片惹來網民爆笑，留言說是「人力車」、「前輩都係想操練自己令身體狀況長期保持好狀態，唔係第日體檢過唔到關」、「四個字，搵食艱難」。



有的士司機於機場的士站目擊，有前車司機赤腳，用人力推車向前。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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該綠的司機周五（10日）於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文分享一段41秒影片，他揶揄「石油氣價暴升，慳氣小貼士，就係推！」，又笑言不穿鞋「比較咬地」、「節儉是美德」。

從影片可見，片主正於香港國際機場綠的的士站排隊等接客，前方有一身穿淺藍色襯衣的男司機赤腳坐進的士內，但未有完全關上車門，右腳也伸出車外。過了數秒，前車司機突然走出車外，以人力推動的士向前，並推了一小段路，才坐回車內。

網民留言笑說，「支持環保」、「紅燈停車熄匙推過去不是夢」、「當做gym」、「應該推到去青馬橋仲慳油」、「真係好慳，鞋都唔着」、「保險包唔包推車」、「財富就係咁樣累積返嚟」、「層樓就係咁，推下推下推翻嚟」、「上了客人都推車到目的地，咁就仲型」。

也有網民批評，「為一蚊乜都做得出，停唔到就搞笑」、「都唔知慳唔慳到5毫子」、「真係戇X到一個點， 如果條路少少暗斜，拉唔住撞落前面架車度真係笑」、「拉親條筋唔知要花幾錢醫」、「上車踩錯油門就onX」。