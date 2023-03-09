搞咩啊？的士停雙黃線　司機上車門未閂自動撞前車　20秒連犯3錯

自動駕駛是未來科技大趨勢，但以下這種「自動駕駛」就並非人們所樂見的了！最近網上1段行車記錄器（車cam）片段引起網民關注，1名的士司機將的士停泊於雙黃線後離開車廂，當他返回車廂、車門都未關好，的士突然「自動啟動」衝前撞向前方車輛，令前車後擋風玻璃碎裂，被撞車輛的司機即時爆粗怒問：「你搞咩啊？」不少人都懷疑的士司機沒有拉好手掣及上車時踩到油門，「以為着住engine去廁所就唔抄牌，又以為啲波拉手掣就萬能、一上車隻腳又踩咗落油門、3合1之下奇蹟就發生」，亦有人狠批司機「真係離晒大譜！」、「好彩前面無人啫」。



有「車cam」拍攝到1名的士司機將的士停泊於雙黃線後離去，當他返回車廂、車門都未關好，的士突然衝前撞向前方車輛，令前車後擋風玻璃碎裂。（「車CAM特警」YouTube影片截圖）

該段長32秒的影片於周日（4日）在YouTube頻道由「車cam特警」上傳，畫面未有顯示拍攝時間，而地點疑是救世軍荔景院對出的荔景山路。從片段可見，1輛的士停泊於雙黃線上，的士司機左看右看，然後從另一邊馬路橫越行車線走到的士司機位車門旁，取出車匙打開車門，一腳踏上的士後閃身上車。

而驚奇的是，當他一坐上車，連車門也未關好，的士已經急速衝前並撞向前方停泊的車輛。前車被撞至溜前少許，而後擋風玻璃亦應聲碎裂。撞擊過後，的士司機才關上車門，而被撞車輛的司機即時爆粗並下車怒問「你搞咩啊？」，影片至此結束。

按圖即睇事發經過👇👇👇



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影片引起網民熱議，不少人猜測事故發生原因，「佢應該冇入返N/P就拉手掣走咗去屙尿，然後一上車就踏到個油門畀油去，所以會見佢chock咗兩下咁衝前」、「應該係一路都冇拉手掣」；有人就嘲笑「汽車防鎖死煞車系統」（ABS系統，Anti-Lock Brake System）被的士司機用成「汽車自撞系統」（Auto Bump System）。

另外，有網民力數的士司機做錯的事，「短短幾廿秒，停雙黃線、亂過馬路、亂揸車，真係嘆為觀止」。亦有人指片主同樣有錯，「片主沒有想到大家可以從視頻認出他在雙黃線上等待/停車嗎？」、「多謝片主犧牲自己為大家帶嚟笑話，罰完錢又係一條好漢」。