無錢照call的士！留備註稱「得返$20」　司機：老實係好事，但係…

這也老實得太不客氣了吧！有的士司機於網上發文貼出召車app的截圖，顯示有乘客欲於旺角一小學前往大角咀屋苑浪澄灣，惟身上僅餘20元，要求司機定額接載。樓主留言指「老實係好事」，但金額連起錶價27元都不夠。有網民就指如果本身不夠錢，目的地又不遠，「點解唔行路?可以多廿蚊喺身」。



有的士司機於網上發文貼出召車程式截圖，顯示有乘客身上僅餘20元，連起錶價27元也不夠付，但乘客竟十分老實地備註「定食20」，即要求定額收費。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文貼出召車程式截圖，顯示正有2張單待接，其中1張單有乘客欲於旺角保良局陳守仁小學外上車，前往大角咀屋苑浪澄灣，惟備註「定食20（得返$20喺身）」，還加上「喊樣」表情符號，盼有司機可憐，做好心以定額20元車資接載。

樓主無奈指出，「老實係好事，但係要扣5分同埋連$27都無就」，意指若接「定食20」的單，召車程式會收取佣金，若接另1張由尖沙咀諾士佛臺前往小西灣的單反而不會被扣分。而且根據手機定位，樓主距小學3.1公里，而距諾士佛臺只有0.3公里，接諾士佛臺單更「着數」。

的士司機無奈指出，「老實係好事，但係要扣5分同埋連$27都無就」。（示意圖／資料圖片）

根據google地圖資料顯示，該名「定食20」客人的目的地，步行路線距離約1.5公里，需時約20分鐘；行車路線則約2.2公里，以市區的士起錶價27元，再加上有機會跳1至2次錶，按錶車資大約30元。換言之樓主如果去接載該客人，前往接客時路程已達3.1公里，但車資卻隨時低於七折，可能連油錢都賺不回。

網民留言笑說，這種召車法是「願者上鈎」、「你喺尖沙咀咁遠都幫佢唔到，等佢諗通咗就自己會行返去」、「30分鐘後就會加$20」。有網民猜測乘客為小學生，「小學生，使大咗，買多咗零食」、「如果我係小學生，我會買埋20蚊嘢食跟住行路」、「想致富從小學生開始」。

有網民指出不夠錢應該走路或借錢，而非博同情，「真係冇錢咪行路，四個字乜都到」、「點解唔行路？可以多廿蚊喺身」、「其實仲有其他做法：可以借咗錢先上車，或落車後再畀返都得啫」。