女生稱男追女要付出　食飯找數係必然　網民狂轟：找乾爹包養就好

不少人仍認為男生追求女生時要多付錢，但有關想法可能已不合時宜。近日台灣有女生發文力勸女生們「不要跟追求你時就堅持AA的男生在一起」，稱男生和女生約會吃飯就該買單，因為追求女生就是要付出，遇到不願意付費的男生還不如在家點外賣。樓主以女生約會所作的事前準備為例，表達不是貪圖一餐飯，只是想看男生是否願意付出。帖文隨即惹來網民狠批，質疑樓主根本是談買賣而不是感情，更嘲諷她「找乾爹包養就好」，樓主其後把帖文刪除。



有女生發文指男生和女生約會吃飯就該買單，因為追求女生就是要付出。帖文惹來網民狠批後被刪除。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該女生在Dcard以「女孩子聽我一句勸，不要跟追求你時就堅持AA的男生在一起」為題發帖，指男生主動想約會女生，卻又想跟AA制，追求時一點小錢都不願意花，「那他肯定很小氣很摳（吝嗇），之後也不會待妳多好」。樓主指有些男生會覺得女生要求他們付費行為像乞丐，但她覺得吃飯不願意付錢，可以選擇不要約，「選擇約兄弟AA制就好」。

樓主續指，女生根本不稀罕男生請吃飯，因為約會前可能要添置新衣、鞋子、手袋，出門亦要提前數小時打扮，難道就是為了AA制？她揶揄「那不如在家點外賣吃就好，還不用那麼麻煩」，更呼籲男生不用把請女生吃一餐飯想的那麼偉大，「你覺得很花錢就不要約女生出去」，反正有心追求女生的人肯定捨得付出，女生亦應趁機篩選掉小氣的男生。

她稱「你追求女生又不願意花錢，空手套白狼（沒有付出卻有很大回報）？」，認為在追求過程還堅持AA制到極致的男生，就留給願意AA制的女生，他們一起剛好互補。不過她最後亦補充，願意給男生請吃飯的前提是，女孩子要對男生感興趣，之後約會再做回禮之類；如果對沒興趣的男生就要堅持AA制，盡量做到互不拖欠。

樓主指女生根本不稀罕男生請吃飯，只是想看對方有沒有心付出，約會AA制還不如在家點外賣。（《若是一個人》劇照）

帖文惹來大量網民抨擊，不少人都對樓主的言論表示反感，「你這種女生會被我篩掉」、「你是來談買賣，不是談感情」、「你不說我還以為在養豬」、「要人出錢，去包養網站找乾爹包養就好」、「男生請客或多出一點沒關係，但請不要視為理所當然」；亦有人引用女生的標題駁斥「男孩子聽我一句勸，不要跟追求時就堅持要你請的女生在一起」。

不過，亦有人則贊同樓主的說法，「要追的那方本來就該展現誠意吧」、「其實遇到條件夠好的女生，AA男也都會突然變得大方」；惟有留言中立表示，沒有確定彼此關係前，AA制是基本禮儀「女生沒說要自己付，女生沒教養；男生沒說幫女生付，男生沒教養」。網民熱烈討論後，有關帖文其後被刪除。