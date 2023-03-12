斷正！Tesla雙白線掉頭險撞的士　女司機不滿被拍片：影乜X嘢車？

今時今日人人一機在手，發生突發事情時要拍片紀錄實在是輕而易舉。網上流傳片段，顯示1輛電動車於港島杏花邨違規駕駛，公然於雙白線橫跨2條行車線掉頭，期間險與1輛從後駛至的士碰撞。有相信為途人目擊過程並拍下影片，女司機發現後疑不滿被拍，將車慢駛至路邊並向拍片者方向「爆粗」怒罵：「你影乜X嘢車啊？」片段上載後惹來網民瘋傳討論。



網上流傳片段，顯示1輛電動車於港島杏花邨違規駕駛，公然於雙白線橫跨2條行車線掉頭，期間險與1輛從後駛至的士碰撞。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

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相關影片日前被上載至不同駕駛群組及討論區，片中未有顯示拍攝日期，地點剛為港島東區杏花邨的巴士總站附近。片中可見，1輛白色電動車原本沿盛泰道向柴灣方向行駛，至巴士總站對開時突然越過雙白線，駛向右方相反方向的行車線掉頭。

這時1輛的士從後方駛近，女司機見狀即揮手示意，的士及時停下等候，兩車未有發生碰撞或意外。電動車掉頭後原打算跟隨前面貨車繼續行駛，但女司機疑發現違規駕駛的行為遭行人全程拍下紀錄，因此感到不滿，遂將車慢駛至路邊，亮起「死火燈」示意，並開啟前座乘客位的車窗，從車內向拍片者方向怒瞪及大罵：「你影乜X嘢車啊？」

女司機疑發現違規駕駛的行為遭行人全程拍下紀錄，因此感到不滿，遂將車慢駛至路邊，從車內向拍片者方向怒瞪及大罵：「你影乜X嘢車啊？」（YouTube「車cam特警」影片截圖）

上載片段的網民事後更補充，指涉事白色電動車於雙白線違規掉頭前，亦曾於「雙黃線」禁區停車，暗示司機無視交通規例。網民看過片段紛紛批評女司機有錯在先還怒罵他人，建議拍片者向執法部門舉報相關行為，「最大問題就係佢以為冇問題，點解香港啲車牌咁容易考到」、「行錯路都係架車行遠少少，用多少少時間，冇必要做出呢啲完全反常識行為，呢啲人將段片交去1823啦，要呢啲人知道乜嘢叫做道路安全」。